Road Accident: ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर, मौके पर ही एक की मौत, 2 गंभीर

इस दौरान सुबह करीब 10 बजे के आस-पास ग्रामीण तिलगी मोड़ के समीप पहुंचे ही थे कि पीछे से एक ट्रैक्टर चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और इन बाइक सवारों को टक्कर मार दिया। इससे बाइक सवार तीनों सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे और ट्रैक्टर भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इससे मोहन केंवट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्यामलाल और उसत राम गंभीर रूप से घायल हो गए।