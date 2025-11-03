Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Road Accident: ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर, मौके पर ही एक की मौत, 2 गंभीर

Road Accident: एक ट्रैक्टर चालक ने वाहन को तेज गति से चलाते हुए बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया।इससे एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई...

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Road Accident: एक ट्रैक्टर चालक ने वाहन को तेज गति से चलाते हुए बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया।इससे एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया थाना क्षेत्र के दर्रामुड़ा निवासी मोहन केंवट (55 वर्ष), उसका बेटा श्यामलाल केंवट (35 वर्ष) और दोस्त उसत राम (55 वर्ष) रविवार को सुबह इलाज कराने के लिए पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम कोतासुरा वैद्य के पास जा रहे थे।

इस दौरान सुबह करीब 10 बजे के आस-पास ग्रामीण तिलगी मोड़ के समीप पहुंचे ही थे कि पीछे से एक ट्रैक्टर चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और इन बाइक सवारों को टक्कर मार दिया। इससे बाइक सवार तीनों सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे और ट्रैक्टर भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इससे मोहन केंवट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्यामलाल और उसत राम गंभीर रूप से घायल हो गए।

आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही आस-पास के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ऐसे में इसकी सूचना पुसौर थाना को दी गई, इससे पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

03 Nov 2025 11:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Road Accident: ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर, मौके पर ही एक की मौत, 2 गंभीर

