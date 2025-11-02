Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

शादी की पहली सालगिरह से पहले युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे… पसरा मातम

Road Accident: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा के समीप एनएच-130 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, इससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Road Accident: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा के समीप एनएच-130 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, इससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है, वहां से यू टर्न लेकर सुतर्रा की तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से वाहन यू टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर आगे का हाईवे अधूरा होने के कारण डिवाइडर रखकर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है।

तेज रफ्तार वाहन सड़क के बीचो-बीच दीवार की तरह रखे गए डिवाइडर को देख नहीं पाते और इससे टकरा जाते हैं। इस स्थान पर पूर्व में भी कई हादसे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यहां से डिवाइडर को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों से पत्राचार भी किया गया है, लेकिन इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और सड़क हादसों का दौर जारी है।

शादी की पहली सालगिरह से ठीक पहले युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग खैरागढ़ से अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान सुतर्रा के पास डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान विजय वर्मा (29 वर्ष) पिता केदार वर्मा, निवासी भवनी, जिला खैरागढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय की शादी को मात्र एक साल ही हुआ था। शादी की पहली सालगिरह से ठीक पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हादसे में ये लोग घायल

हादसे में घायल लोगों की पहचान तिलेश्वर वर्मा (32 वर्ष), निवासी भवनी (खैरागढ़), मकुंदी वर्मा (49 वर्ष), अशोक वर्मा (35 वर्ष) निवासी जामुल (भिलाई), और संजय वर्मा (35 वर्ष) निवासी बोईरडीह के रूप में हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनमें से तिलेश्वर की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सड़क के बीचो-बीच रखे डिवाइडर से टकराकर पहले भी कई हादसे हुए हैं। वर्तमान हादसे में खैरागढ़ निवासी एक युवक की जान चली गई। डिवाइडर को हटाने के लिए तीन बार एनएचएआई और एसडीएम को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। - डीएन तिवारी, टीआई कटघोरा

पुलिस की ओर से लिखा गया कोई भी पत्र मुझे फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है वह कार्यालय में मुझे पहले वाले एसडीएम को मिली होगी। हादसे की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, इसके बाद दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस की ओर से जो भी अनुशंसा की गई है, उस पर अमल किया जाएगा। - तन्मय खन्ना, एसडीएम कटघोरा

ये भी पढ़ें

Breaking News: भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार
रायगढ़
भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 11:28 am

Published on:

02 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / शादी की पहली सालगिरह से पहले युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे… पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 25 बरस का सफर… कोरबा बना ऊर्जा राजधानी, 8 हजार मेगावाट बिजली से रोशन हो रहा देश

बिजली और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में रिकार्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG News: 8 साल के बच्चे के सीने में फंसी सिक्के जैसी चीज, अस्पताल ले जाते समय मौत…

CG News: 8 साल के बच्चे के सीने में फंसी सिक्के जैसी चीज, अस्पताल ले जाते समय मौत...(photo-patrika)
कोरबा

CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम
कोरबा

Coal Block Auction: कोयला मंत्रालय ने शुरू की 14वें दौर की नीलामी प्रक्रिया, 7 राज्यों की खदानें होंगी शामिल

Coal Block Auction (photo source- Patrika)
कोरबा

CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.