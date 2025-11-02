शादी की पहली सालगिरह से पहले युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे… पसरा मातम

CG Road Accident: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा के समीप एनएच-130 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, इससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है, वहां से यू टर्न लेकर सुतर्रा की तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से वाहन यू टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर आगे का हाईवे अधूरा होने के कारण डिवाइडर रखकर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है।