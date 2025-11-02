शादी की पहली सालगिरह से पहले युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे… पसरा मातम

कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Road Accident: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा के समीप एनएच-130 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, इससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है, वहां से यू टर्न लेकर सुतर्रा की तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से वाहन यू टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर आगे का हाईवे अधूरा होने के कारण डिवाइडर रखकर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है।
तेज रफ्तार वाहन सड़क के बीचो-बीच दीवार की तरह रखे गए डिवाइडर को देख नहीं पाते और इससे टकरा जाते हैं। इस स्थान पर पूर्व में भी कई हादसे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यहां से डिवाइडर को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों से पत्राचार भी किया गया है, लेकिन इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और सड़क हादसों का दौर जारी है।
जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग खैरागढ़ से अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान सुतर्रा के पास डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान विजय वर्मा (29 वर्ष) पिता केदार वर्मा, निवासी भवनी, जिला खैरागढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय की शादी को मात्र एक साल ही हुआ था। शादी की पहली सालगिरह से ठीक पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
हादसे में घायल लोगों की पहचान तिलेश्वर वर्मा (32 वर्ष), निवासी भवनी (खैरागढ़), मकुंदी वर्मा (49 वर्ष), अशोक वर्मा (35 वर्ष) निवासी जामुल (भिलाई), और संजय वर्मा (35 वर्ष) निवासी बोईरडीह के रूप में हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनमें से तिलेश्वर की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सड़क के बीचो-बीच रखे डिवाइडर से टकराकर पहले भी कई हादसे हुए हैं। वर्तमान हादसे में खैरागढ़ निवासी एक युवक की जान चली गई। डिवाइडर को हटाने के लिए तीन बार एनएचएआई और एसडीएम को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। - डीएन तिवारी, टीआई कटघोरा
पुलिस की ओर से लिखा गया कोई भी पत्र मुझे फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है वह कार्यालय में मुझे पहले वाले एसडीएम को मिली होगी। हादसे की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, इसके बाद दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस की ओर से जो भी अनुशंसा की गई है, उस पर अमल किया जाएगा। - तन्मय खन्ना, एसडीएम कटघोरा
