Breaking News: भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

रायगढ़

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। धरमजयगढ़-कापू मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर बेकाबू हो जाने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 30, 2025

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के धरमजयगढ़–कापू मुख्य मार्ग पर स्थित चाल्हा मार्ग चौक, खम्हार के समीप आज दोपहर लगभग 12:15 बजे एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

एक साथ तीन लोगों की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, कार क्रमांक CG 13 BE 1285 तेज रफ्तार में खम्हार की ओर जा रही थी। अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पैदल चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला दूर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद कार बेकाबू हो गई। अनियंत्रित कार इसके तुरंत बाद सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों से जा भिड़ी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पैदल महिला समेत तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर मची अफरा-तफरी

सूत्रों के मुताबिक, मृत महिला रामपुर गांव की निवासी थी जो किसी कार्य से खम्हार आई हुई थी। घर लौटते समय वह इस भयावह हादसे की चपेट में आ गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक सड़क निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी।

चालक फरार

सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार दो लोगों में से चालक अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले एक वर्ष में इस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है।

