Breaking News: भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

मिली जानकारी के अनुसार, कार क्रमांक CG 13 BE 1285 तेज रफ्तार में खम्हार की ओर जा रही थी। अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पैदल चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला दूर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद कार बेकाबू हो गई। अनियंत्रित कार इसके तुरंत बाद सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों से जा भिड़ी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पैदल महिला समेत तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।