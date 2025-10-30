तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जोरदार आवाज से इलाके में मची हलचल, मौके पर लगी लोगों की भीड़

जानकारी के अनुसार शाम लगभग 4:30 बजे कार क्रमांक सीजी 12 बीएस 1414 तेज रफ्तार में सुभाष चौक की ओर से घंटाघर की दिशा में जा रही थी। इस दौरान अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के दुकानदार और राहगीर आवाज सुनते ही बाहर निकल आए। रफ्तार अधिक होने के कारण कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक पहिया डिवाइडर पर लगे लोहे के रॉड को पार कर गया।