दर्दनाक सड़क हादसा: अनियंत्रित कार नहर में गिरी, 2 लोगों की मौत, मासूम बच्ची गंभीर

घटना की जानकारी मिलते ही मालखरौदा पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से वाहन को नहर से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित होकर नहर में गिरा।