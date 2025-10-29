दर्दनाक सड़क हादसा: अनियंत्रित कार नहर में गिरी, 2 लोगों की मौत, मासूम बच्ची गंभीर

अनियंत्रित कार नहर में गिरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Road Accident: जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पोता में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तीन वर्षीय मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे इलाज के लिए रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुसमुल निवासी भगवान दास धिरहे अपने परिवार के साथ किसी काम से रविवार को कोरबा गए थे। देर रात वे स्कॉर्पियो में सवार होकर वापस गांव लौट रहे थे। जब वे ग्राम पोता स्थित शराब भट्ठी के पास पहुंचे, तभी चालक भगवान दास को झपकी लग गई और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नहर में जा गिरी।
हादसा इतना जबरदस्त था कि चालक भगवान दास धिरहे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन में सवार एक किशोर की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में मौजूद तीन वर्षीय मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे प्राथमिक उपचार के बाद रायगढ़ रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही मालखरौदा पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से वाहन को नहर से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित होकर नहर में गिरा।
