बलौदाबाजार में बड़ा हादसा: माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, मौके पर ही एक की मौत, कई घायल

Huge Road Accident: शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे से बीच पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी रन फॉर यूनिटी अभियान में व्यस्त थे। उसी समय फिर से एक मालवाहक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। जिले में मालवाहक वाहनों में लोगों को बैठा कर परिवहन किए जाने को लेकर पुलिस विभाग ने प्रतिबंधित किया हुआ है। परंतु इसे लेकर पुलिस विभाग द्वारा ही किसी प्रकार की सख्ती नहीं दिखाई जाती है। इसके चलते मालवाहक वाहन का धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में उपयोग हो रहा है।