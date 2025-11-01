Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार में बड़ा हादसा: माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, मौके पर ही एक की मौत, कई घायल

Huge Road Accident: शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे से बीच पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी रन फॉर यूनिटी अभियान में व्यस्त थे।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Nov 01, 2025

Accident

सड़क हादसा (फाइफ फोटो)

Huge Road Accident: शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे से बीच पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी रन फॉर यूनिटी अभियान में व्यस्त थे। उसी समय फिर से एक मालवाहक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। जिले में मालवाहक वाहनों में लोगों को बैठा कर परिवहन किए जाने को लेकर पुलिस विभाग ने प्रतिबंधित किया हुआ है। परंतु इसे लेकर पुलिस विभाग द्वारा ही किसी प्रकार की सख्ती नहीं दिखाई जाती है। इसके चलते मालवाहक वाहन का धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में उपयोग हो रहा है।

शुक्रवार को फिर से एक मालवाहक में क्षमता से अधिक लोग बैठ कर पिकनिक मनाने जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। एक व्यक्ति के मौत हो गई, वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है जिसे सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।

Huge Road Accident: जानें कैसे हुआ हादसा?

शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे के बीच ग्राम भोथीडीह ठाकुर देवा थाना मस्तूरी से तुरतुरिया कसडोल पिकनिक मनाने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 07 एडब्ल्यू 4726 चालक साखन कुमार साहू पिता दुजे राम साहू निवासी ठाकुर देवा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर में कैवर्त परिवार के 30 सदस्य सवार थे।

लवन के थोड़ी दूर डोंगरीडीह थाना लवन के पास पिकअप वाहन के पीछे का चक्का बेरिंग सहित अचानक टूट गया। बेरिंग टूटने की वजह से पिकअप वाहन के पलट जाने से वाहन में सवार 17 व्यक्तियों को चोट आईं, जिसमें एक व्यक्ति राम प्रसाद कैवर्त्य पिता राम लाल उम्र 55 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना मस्तूरी की मृत्यु हो गई। वहीं अन्य 5 व्यक्ति को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।

आश्चर्य की बात है कि जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के इकलौते मुय मार्ग किनारे ही यातायात पुलिस स्टेशन, सिटी कोतवाली है। बावजूद इसके इनके सामने से ही सवारियों को ठूंस ठूंसकर भरे मालवाहक वाहन खुलेआम गुजरते हैं, जिसकी ओर ध्यान देने की यातायात पुलिस को फुर्सत ही नहीं है।

यातायात पुलिस पूरी तरह नाकाम

जिले में पुलिस विभाग ने मालवाहक वाहनों में लोगों के लाने ले जाने यानि परिवहन को पूरी तरह से निषेध किया हुआ है। पुलिस का दावा है कि मालवाहक वाहनों में लोगों के परिवहन होने से दुर्घटना का जोखिम अधिक होता है, परंतु पुलिस विभाग अपने ही बनाए हुए नियमों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

यानि यातायात पुलिस मालवाहकों को सवारी ढोने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को जिंदगी को ताक पर रखकर पूरे जिले में पिकअप, ट्रैक्टर, मेटाडोर जैसे मालवाहक वाहनों का धड़ल्ले से लोगों के परिवहन के रूप में उपयोग हो रहा है। त्यौहारी सीजन, वैवाहिक सीजन, मेला, मड़ई के दिनों में तो यह बेहद आसानी से नजर आता है।

ये हुए घायल

प्रिया कैवर्त (20), पिता जोहित लाल, खिलेश (10) पिता परमेश्वर कैवर्त, त्रिवेणी कैवर्त, पति जोहीत, नितेश कैवर्त्य (26), पिता अंगद सभी निवासी ग्राम भोथीडीह थाना मस्तूरी और गंगा कैवर्त्य (28) पिता परमेश्वर, निवासी तरौद थाना अकलतरा।

ये भी पढ़ें

Breaking News: भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार
रायगढ़
भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / बलौदाबाजार में बड़ा हादसा: माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, मौके पर ही एक की मौत, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद…

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद...(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

वन क्षेत्र की बदहाली..! कचरा, चोरी और लापरवाही ने उजाड़ी हरियाली की पहचान, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग..

कचरा, चोरी और लापरवाही ने उजाड़ी हरियाली की पहचान(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान

CG News: नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का हुआ नुकसान
बलोदा बाज़ार

CG News: बलौदाबाजार श्रम निरीक्षक निलंबित, भ्रष्टाचार का लगा आरोप

CG News: बलौदाबाजार श्रम निरीक्षक निलंबित, भ्रष्टाचार का लगा आरोप
बलोदा बाज़ार

मां के सामने बीच चौराहे में बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, उपचार के दौरान हुई मौत, मंजर देख खड़े हो गए रोंगटे

आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.