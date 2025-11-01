बलौदाबाजार में बड़ा हादसा: माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी, मौके पर ही एक की मौत, कई घायल

सड़क हादसा (फाइफ फोटो)
Huge Road Accident: शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे से बीच पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी रन फॉर यूनिटी अभियान में व्यस्त थे। उसी समय फिर से एक मालवाहक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। जिले में मालवाहक वाहनों में लोगों को बैठा कर परिवहन किए जाने को लेकर पुलिस विभाग ने प्रतिबंधित किया हुआ है। परंतु इसे लेकर पुलिस विभाग द्वारा ही किसी प्रकार की सख्ती नहीं दिखाई जाती है। इसके चलते मालवाहक वाहन का धड़ल्ले से टैक्सी के रूप में उपयोग हो रहा है।
शुक्रवार को फिर से एक मालवाहक में क्षमता से अधिक लोग बैठ कर पिकनिक मनाने जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए। एक व्यक्ति के मौत हो गई, वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है जिसे सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।
शुक्रवार सुबह 8.30 से 9 बजे के बीच ग्राम भोथीडीह ठाकुर देवा थाना मस्तूरी से तुरतुरिया कसडोल पिकनिक मनाने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 07 एडब्ल्यू 4726 चालक साखन कुमार साहू पिता दुजे राम साहू निवासी ठाकुर देवा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर में कैवर्त परिवार के 30 सदस्य सवार थे।
लवन के थोड़ी दूर डोंगरीडीह थाना लवन के पास पिकअप वाहन के पीछे का चक्का बेरिंग सहित अचानक टूट गया। बेरिंग टूटने की वजह से पिकअप वाहन के पलट जाने से वाहन में सवार 17 व्यक्तियों को चोट आईं, जिसमें एक व्यक्ति राम प्रसाद कैवर्त्य पिता राम लाल उम्र 55 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना मस्तूरी की मृत्यु हो गई। वहीं अन्य 5 व्यक्ति को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।
आश्चर्य की बात है कि जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के इकलौते मुय मार्ग किनारे ही यातायात पुलिस स्टेशन, सिटी कोतवाली है। बावजूद इसके इनके सामने से ही सवारियों को ठूंस ठूंसकर भरे मालवाहक वाहन खुलेआम गुजरते हैं, जिसकी ओर ध्यान देने की यातायात पुलिस को फुर्सत ही नहीं है।
जिले में पुलिस विभाग ने मालवाहक वाहनों में लोगों के लाने ले जाने यानि परिवहन को पूरी तरह से निषेध किया हुआ है। पुलिस का दावा है कि मालवाहक वाहनों में लोगों के परिवहन होने से दुर्घटना का जोखिम अधिक होता है, परंतु पुलिस विभाग अपने ही बनाए हुए नियमों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
यानि यातायात पुलिस मालवाहकों को सवारी ढोने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को जिंदगी को ताक पर रखकर पूरे जिले में पिकअप, ट्रैक्टर, मेटाडोर जैसे मालवाहक वाहनों का धड़ल्ले से लोगों के परिवहन के रूप में उपयोग हो रहा है। त्यौहारी सीजन, वैवाहिक सीजन, मेला, मड़ई के दिनों में तो यह बेहद आसानी से नजर आता है।
प्रिया कैवर्त (20), पिता जोहित लाल, खिलेश (10) पिता परमेश्वर कैवर्त, त्रिवेणी कैवर्त, पति जोहीत, नितेश कैवर्त्य (26), पिता अंगद सभी निवासी ग्राम भोथीडीह थाना मस्तूरी और गंगा कैवर्त्य (28) पिता परमेश्वर, निवासी तरौद थाना अकलतरा।
