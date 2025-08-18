जन्माष्टमी मेले से लौटते समय हादसा! ओवरब्रिज पर दो बाइक भिड़ीं, एक युवक की मौत, तीन घायल

इस दौरान मेला देखने के लिए रात 10 बजे से शहर में चल रहे मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए युवक रूक गए थे, जिससे यह आयोजन खत्म होने के बाद रात करीब 12 बजे चारों युवक अपनी-अपनी बाइक से तराईमाल वाले ओवरब्रिज से शहर की तरफ आ रहे थे, और बांजीनपाली वाले दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दौरान इन दोनों की बाइकों की रतार काफी तेज होने के कारण ओवरब्रिज पर दोनों बाइकों में आमने-सामने टक्कर हो गई।