रायगढ़

जन्माष्टमी मेले से लौटते समय हादसा! ओवरब्रिज पर दो बाइक भिड़ीं, एक युवक की मौत, तीन घायल

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में जन्माष्टमी मेला चल रहा है, जिसे देखने के लिए जिले के अलावा दूसरे जिले से भी लोग पहुंच रहे हैं।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

जन्माष्टमी मेले से लौटते समय हादसा!(photo-patrika)
जन्माष्टमी मेले से लौटते समय हादसा!(photo-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में जन्माष्टमी मेला चल रहा है, जिसे देखने के लिए जिले के अलावा दूसरे जिले से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीती रात मेला देखकर वापस घर जा रहे युवकों की दो बाइक ओवरब्रिज पर आपस में टकरा गई। इससे एक युवक की मौत हो गई तो वहीं तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उक्त घटना जूटमिल थाना क्षेत्र की है।

CG Accident News: जूटमिल थाना क्षेत्र की घटना

शहर में विगत 14 अगस्त से ही जन्माष्टमी मेला का आयोजन चल रहा है, जिसमें सुबह से लेकर देर रात तक सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। वहीं इस ऐतिहासिक मेला को देखने के लिए आस-पास के जिले के अलावा पड़ोसी राज्य ओड़िशा से भी हर दिन बड़ी संया में लोग पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज
कोरबा
CG Road Accident: कार की ठोकर से घायल पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूर की मौत, चालाक पर FIR दर्ज(photo-patrika)

इससे देर रात तक शहर में गहामा-गहमी का माहौल बना हुआ है। शनिवार शाम को पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के तराईमाल निवासी देवानंद महंत (19 वर्ष) अपने साथी श्रवण के साथ और जूटमिल थाना क्षेत्र के बांजीनपाली निवासी महेंद्र घटकवार (27 वर्ष) अपने दोस्त रविकांत बेहरा के साथ मेला देखने के लिए आए हुए थे।

दो बाइक में टक्कर, एक युवक की मौत

इस दौरान मेला देखने के लिए रात 10 बजे से शहर में चल रहे मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए युवक रूक गए थे, जिससे यह आयोजन खत्म होने के बाद रात करीब 12 बजे चारों युवक अपनी-अपनी बाइक से तराईमाल वाले ओवरब्रिज से शहर की तरफ आ रहे थे, और बांजीनपाली वाले दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दौरान इन दोनों की बाइकों की रतार काफी तेज होने के कारण ओवरब्रिज पर दोनों बाइकों में आमने-सामने टक्कर हो गई।

जिससे चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस हादसे की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना डायल ११२ को दिया, इससे पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देवानंद महंत की मौत हो गई, वहीं श्रवण का उपचार जारी है। रविवार को घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है।

दो युवक निजी अस्पताल में भर्ती

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त हादसे में दूसरी बाइक में सवार महेंद्र और उसका दोस्त रविकांत के पैरों में गंभीर चोट आई है। दोनो को उनके परिजन निजी अस्पताल में भर्ती कर उपचार करा रहे हैं। इस हादसे में दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

18 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / जन्माष्टमी मेले से लौटते समय हादसा! ओवरब्रिज पर दो बाइक भिड़ीं, एक युवक की मौत, तीन घायल

