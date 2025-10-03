Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू…

CG Murder News: रायगढ़ जिले एक ग्रामीण गाय चराने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंचा जिसकी खोजबीन करने पर गुरुवार को सुबह उसकी रक्तरंजित लाश मिली है।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू...(photo-patrika)

CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले एक ग्रामीण गाय चराने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंचा जिसकी खोजबीन करने पर गुरुवार को सुबह उसकी रक्तरंजित लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम कुंजेमुरा निवासी सुकमन निषाद पिता बेड़ाराम निषाद (50 वर्ष) विगत 20 साल से ओडिशा में रहकर काम करता था।

CG Murder News: हत्या कर फेंकने की आशंका

वह तीन-चार माह पहले अपने घर आया और घर में खेती-बाड़ी का काम कर रहा था। बुधवार की सुबह अपने दोस्त के साथ मवेशी चराने के लिए गया था। बुधवार को देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन खोजबीन शुरू किया, इस दौरान गांव के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला ऐसे में पता चला कि वह डामर प्लांट की तरफ मवेशी चरा रहा था।

परिजन वहां पहुंचे तो रक्त रंजित हालत में पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना मिलते ही तमनार पुलिस मौके पर पहुंची और शव का निरीक्षण किया तो उसके सिर व गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले। उसके शव को पंचनामा तैयार कर अस्पताल भेजा गया। गुरुवार को मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है।

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम ने बताया कि मृतक के शरीर में गहरे चोट का निशान मिले हैं। इससे पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम गुरुवार की सुबह पहुंच कर मामले की जांच की है। एक ग्रामीण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश में यह हत्या की गई है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 11:54 am

Published on:

03 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंस्टा का प्यार या फंदा? नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाया, फिर जो हुआ… जानकर चौंक जाएंगे आप!

cg news (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Theft News: सूने मकान से सोने-चांदी के जेवरात सहित 9 लाख पार, पुलिस ने चमका दिए हथकड़ी के कंगन

9 लाख की चोरी का मामला सुलझाया (Photo source- Patrika)
रायगढ़

तत्कालीन एसडीएम पर फिर गिरी गाज, बहाली से पहले दोबारा किए गए निलंबित

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

crime news
रायगढ़

Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.