CG Murder News: गाय चराने गए अधेड़ की खून से लथपथ मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच शुरू…

इस संबंध में तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम ने बताया कि मृतक के शरीर में गहरे चोट का निशान मिले हैं। इससे पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम गुरुवार की सुबह पहुंच कर मामले की जांच की है। एक ग्रामीण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश में यह हत्या की गई है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है।