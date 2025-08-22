CG News: रात होते ही सड़कें बन रही गौशाला, वाहनों की ठोकर से मवेशियों की हो रही मौत

CG News: रायगढ़-चंद्रपुर एनएच पर स्थित कोड़ातराई गांव के पास बीती रात करीब १०.३० बजे सांई बीज भंडार के सामने मेन रोड किनारे सात मवेशी एक साथ बैठे थे। रायगढ़ की तरफ से तेज गति से ट्रक चालक ने वाहन को चलाते हुए गया और सातों मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे मौके पर ही चार मवेशियों की मौत हो गई। घटना को देख स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर चालक को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी रिपोर्ट जूटमिल पुलिस से की। ऐसे में पुलिस ने चालक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।