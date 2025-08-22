CG News: रात होते ही सड़कें बन रही गौशाला, वाहनों की ठोकर से मवेशियों की हो रही मौत

CG News: आवारा मवेशियों को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है। यहीं वजह है कि शाम होते ही शहर हो या एनएच की सड़कें गौशाला में तब्दील हो रही है। इससे कई बार भारी वाहनों के चपेट में आने से मवेशियों की जान भी जा रही है। वहीं कहीं छोटे वाहन चालक रात के अंधेरे में मवेशियों से टकराकर घायल हो रहे हैं।
आवारा मवेशियों की धर-पकड़ नहीं होने के कारण दिन हो या रात हर हमेशा ये मवेशी शहर की सड़कों से लेकर एनएच को भी अपना आशियाना बना रहे हैं। देखा जाए तो शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में हर हमेशा सांढ की लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जिससे किसी की बाइक क्षतिग्रस्त होती है तो कभी उनसे बचने के चक्कर में राहगीर घायल हो रहे हैं।
इसके बाद भी इन मवेशियों को सड़कों से हटाने किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। इससे हमेशा मवेशी सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले निगम द्वारा एक-दो दिन शहर में मवेशियों की धर पकड़ की थी। वहीं उन्हें शहर के बाहर ही छोड़ दिया गया। इससे कुछ दिन उधर रहने के बाद फिर से शहर में पहुंच गए। निगम अधिकारियों माने तो मवेशियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है, लेकिन इस टीम का काम नजर नहीं आ रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना था कि बरसात के चलते मवेशी अक्सर सड़क में ही रहते हैं, इससे हर हमेशा वाहनों की चपेट में आने से इनकी मौत हो रही है। ऐसे में इन मवेशियों को संरक्षित करने के लिए प्रशासन को पहल करना चाहिए।
CG News: रायगढ़-चंद्रपुर एनएच पर स्थित कोड़ातराई गांव के पास बीती रात करीब १०.३० बजे सांई बीज भंडार के सामने मेन रोड किनारे सात मवेशी एक साथ बैठे थे। रायगढ़ की तरफ से तेज गति से ट्रक चालक ने वाहन को चलाते हुए गया और सातों मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे मौके पर ही चार मवेशियों की मौत हो गई। घटना को देख स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर चालक को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी रिपोर्ट जूटमिल पुलिस से की। ऐसे में पुलिस ने चालक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।
प्रश्न. शहर में घुम रहे आवारा मवेशियों के लिए क्या उपाय किया जा रहा है।
उत्तर- निगम की तरफ से हर हमेशा काउ कैचर निकाल कर पकड़ा जाता है।
प्रश्न. अभी तक कितने मवेशी पकड़ चुके हैं।
उत्तर- पिछले माह शहर के अलग-अलग क्षेत्र से ३० मवेशी पकड़े गए हैं।
प्रश्न. इन मवेशियों को कहां छोड़ते हैं।
उत्तर. कभी संबलपुरी आदर्श गौठान में छोड़ते हैं तो कभी जंगल में छोड़ते हैं।
प्रश्न. शहर में सांढों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है।
उत्तर- जूटमिल क्षेत्र में कई खटाल है, जिससे जहां ज्यादा गाय रहती है वहीं पर सांढ़ भी रहते हैं।
प्रश्न. इसमें जुर्माने की क्या प्रक्रिया है।
उत्तर- फिलहाल प्रत्येक मवेशी पर १०० से २०० रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है।
प्रश्न. हर हमेशा शहर की सड़कों पर सांढ़ लड़ते देखे जा रहे हैं।
उत्तर. सांढ़ों को जंगल में छोड़ते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, फिर से इन्हें पकड़ा जाएगा।