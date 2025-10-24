Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश, पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा…

CG News: रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के चांदमारी डबरी में हुई हत्याकांड की गुत्थी 48 घंटे के भीतर सुलझा ली गई।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश, पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा...(photo-patrika)

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश, पुलिस ने 48 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के चांदमारी डबरी में हुई हत्याकांड की गुत्थी 48 घंटे के भीतर सुलझा ली गई। घटना में शामिल दो आरोपियों को धरमजयगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि यह हत्या मामूली बात को लेकर हुई रंजिश का नतीजा थी।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी पहले दोस्त थे और किसी छोटी सी बात पर उनके बीच मनमुटाव हो गया। इसके बाद आरोपियों ने युवक की हत्या की योजना बनाई। दोनों ने अभियुक्त युवक के सिर पर लोहे की रॉड और पेचकस से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की भयावहता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सख्त सुरक्षा बढ़ा दी थी।

CG News: लोहे की रॉड और पेचकस से हत्या की साजिश

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में पूरी वारदात की स्वीकारोक्ति की। उन्होंने बताया कि हत्या से पहले उन्होंने अपने कदमों को अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी। पुलिस ने कहा कि यह घटना यह दर्शाती है कि मामूली रंजिश भी जानलेवा रूप ले सकती है। धरमजयगढ़ पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की जांच में घटना में शामिल अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि इस तेज़ कार्रवाई से अपराधियों में डर बढ़ेगा और इलाके में सुरक्षा का माहौल बेहतर होगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी विवाद या रंजिश को हिंसा का रूप न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

