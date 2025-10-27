CG News: आरक्षक भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, आठ के खिलाफ FIR दर्ज…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को चक्रधर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वहीं इस ठगी में शामिल 8 अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। शनिवार को छोटे अतरमुड़ा निवासी अलेन किंडो उम्र 60 वर्ष ने चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि भतीजा राहुल किंडो को पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर लिया गया है।