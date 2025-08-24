CG News: रायगढ़ में ढाई माह से वैध रेत घाट बंद, अवैध रेत सप्लाई बेखौफ जारी…

न तो उत्खनन व डंपिंग के दौरान कोई कार्रवाई खनिज विभाग ने की न ही अब अवैध डंपिंग स्थलों से निर्माण कार्य स्थलों तक हो रहे परिवहन को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, इसके कारण इस कार्य में संलिप्त लोग बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। शहर के आस-पास क्षेत्रों में रेत का अवैध भंडारण किया गया था, कोड़ातराई, हमीरपुर में काफी बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण किया गया था जो कि पूरी तरह से अब साफ हो गया।