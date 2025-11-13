Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

CG News: बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 14 से 17 नवंबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 13, 2025

रायगढ़-बिलासपुर मेमू फिर चार दिन रहेगी रद्द (photo source- Patrika)

रायगढ़-बिलासपुर मेमू फिर चार दिन रहेगी रद्द (photo source- Patrika)

CG News: बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच चल रहे चौथी लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब कनेक्टिीविटी कार्य शुरू होना है। इससे रायगढ़-बिलासपुर मेमू को चार दिन के लिए रद्द किया गया है। साथ ही अन्य पैसेंजर ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त की जाएगी। इससे एक बार फिर से यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा।

CG News: चौथी लाइन कनेक्टिीविटी का होना कार्य

उल्लेखनीय है कि हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य विगत लंबे समय से किया जा रहा है। इससे ज्यादा लाइन का कार्य पूर्ण भी हो गया है। इसके चलते चांपा-खरसिया सेक्शन के सारागांव स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कार्य पूर्ण करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसके चलते 14 से 17 नवंबर तक कुछ ट्रेने रद्द रहेगी तो कुछ ट्रेनों को आधे रास्ते में ही समाप्त की जाएगी, इससे अब एक बार फिर से लोकल यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा।

वहीं रद्द होने वाली ट्रेनों में 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68738/68737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं 13 से 16 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। इसके साथ ही 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर को रद्द किया गया है, इससे बिलासपुर और रायगढ़ के बीच सफर करने वाले यात्री चार दिनों तक परेशान होंगे। हालांकि कार्य पूर्ण होने के बाद जहां ट्रेनों के गति में तेजी आने से सफर करने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा और समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

यह ट्रेन रास्ते में होगी समाप्त

CG News: चौथी लाइन कनेक्टिविटी के चलते 14 से 17 नवंबर तक गोंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी। इसी तरह 14 से 17 नवंबर तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन
धमतरी
Indian Railway: जल्द शुरू होगी धमतरी से रायपुर रेल सुविधा, तैयारी हुई तेज, गुड्स के लिए चलेगी अलग ट्रेन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 05:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud News: अंगूठा लगवाकर करता रहा ठगी! कियोस्क संचालक ने महिला को ऐसे बनाया शिकार

महिला के खाते से उड़ा दिए लाखों रुपए (photo source- Patrika)
रायगढ़

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर (photo source- Patrika)
रायगढ़

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले- हमारी आवाज नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण (photo source- Patrika)
रायगढ़

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री, परिवार के सामने की गई बेइज्जती!

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: महापौर का नाम तो लिखा पर बुलाना भूल गए, जिला प्रशासन की बड़ी चूक पर मचा बवाल

महापौर कार्यक्रम से रहे गायब! (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.