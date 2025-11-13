रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

रायगढ़-बिलासपुर मेमू फिर चार दिन रहेगी रद्द (photo source- Patrika)
CG News: बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच चल रहे चौथी लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब कनेक्टिीविटी कार्य शुरू होना है। इससे रायगढ़-बिलासपुर मेमू को चार दिन के लिए रद्द किया गया है। साथ ही अन्य पैसेंजर ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त की जाएगी। इससे एक बार फिर से यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य विगत लंबे समय से किया जा रहा है। इससे ज्यादा लाइन का कार्य पूर्ण भी हो गया है। इसके चलते चांपा-खरसिया सेक्शन के सारागांव स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कार्य पूर्ण करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसके चलते 14 से 17 नवंबर तक कुछ ट्रेने रद्द रहेगी तो कुछ ट्रेनों को आधे रास्ते में ही समाप्त की जाएगी, इससे अब एक बार फिर से लोकल यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा।
वहीं रद्द होने वाली ट्रेनों में 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68738/68737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं 13 से 16 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। इसके साथ ही 14 से 17 नवंबर तक गाड़ी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर को रद्द किया गया है, इससे बिलासपुर और रायगढ़ के बीच सफर करने वाले यात्री चार दिनों तक परेशान होंगे। हालांकि कार्य पूर्ण होने के बाद जहां ट्रेनों के गति में तेजी आने से सफर करने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा और समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
CG News: चौथी लाइन कनेक्टिविटी के चलते 14 से 17 नवंबर तक गोंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी। इसी तरह 14 से 17 नवंबर तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग