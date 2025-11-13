रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

उल्लेखनीय है कि हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का कार्य विगत लंबे समय से किया जा रहा है। इससे ज्यादा लाइन का कार्य पूर्ण भी हो गया है। इसके चलते चांपा-खरसिया सेक्शन के सारागांव स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कार्य पूर्ण करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इसके चलते 14 से 17 नवंबर तक कुछ ट्रेने रद्द रहेगी तो कुछ ट्रेनों को आधे रास्ते में ही समाप्त की जाएगी, इससे अब एक बार फिर से लोकल यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा।