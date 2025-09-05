Chakradhar Samaroh 2025: भाव, लय और ताल का संगम, चक्रधर समारोह में नित्या की अनोखी प्रस्तुति

Chakradhar Samaroh 2025: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह के 9वें दिन कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सतना मध्यप्रदेश की बाल कलाकार नित्या शर्मा ने चक्रधर समारोह 2025 के मंच पर अपनी कथक प्रस्तुति से विशेष पहचान बनाई। भगवान गणेश की वंदना से प्रारंभ हुई प्रस्तुति में भाव, लय और ताल का ऐसा समन्वय देखने मिला जिसने प्रस्तुति को खास बना दिया। इस बाल कलाकार की कला को देखकर दर्शकों ने भरपूर सराहना की।