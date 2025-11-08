24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले- हमारी आवाज नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन

Coal Mines Protest: रायगढ़ के छाल क्षेत्र के पुरुंगा में कोल माइंस खोले जाने का जमकर विरोध हो रहा है। इसकी जनसुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित है। इस जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग जोर पकड़ ली है। इस मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने 24 घंटे से अधिक समय तक कलेक्टोरेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच जब कलेक्टर ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचे तो वे शुक्रवार की दोपहर कलेक्टोरेट के बाहर किए जाने वाला प्रदर्शन यह कहते हुए समाप्त किया कि वे गांव में होने वाली जनसुनवाई का विरोध करेंगे। इसके बाद वे अपने गांव लौट गए।