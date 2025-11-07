बिलासपुर रेल हादसे में मानवीय पहल, मृत लोको पायलट की बेटियों की जिम्मेदारी उठाएगी क्लीन कोल कंपनी

मृतक लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा बिलासपुर रेल मंडल में पदस्थ एक अनुभवी रेलकर्मी थे। उनकी मृत्यु हो गई। लोको पायलट विद्यासागर पहले मालगाड़ी चलाते थे और लगभग एक माह पहले ही उन्हें पैसेंजर ट्रेन परिचालन के लिए प्रमोशन दिया गया था। रेलवे के नियमों के अनुसार, किसी भी चालक को मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन में प्रमोशन देने से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना जरूरी होता है। यह टेस्ट चालक की मानसिक स्थिति, त्वरित निर्णय क्षमता और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। लेकिन रिपोर्ट में पाया गया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यासागर के टेस्ट में असफल होने की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति दी। यह वही ट्रेन थी जो 4 नवंबर की शाम हादसे का शिकार हुई।