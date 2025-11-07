Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर रेल हादसे में मानवीय पहल, मृत लोको पायलट की बेटियों की जिम्मेदारी उठाएगी क्लीन कोल कंपनी

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे के बाद क्लीन कोल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने मृत लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की बेटियों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी उठाई।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

बिलासपुर रेल हादसे में मृतक पायलट के परिवार को मिला सहारा (photo source- Patrika)

बिलासपुर रेल हादसे में मृतक पायलट के परिवार को मिला सहारा (photo source- Patrika)

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे के बाद एक संवेदनशील पहल सामने आई है। बता दें हादसे में जान गंवाने वाले लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा और विवाह का पूरा खर्च अब क्लीन कोल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उठाने की घोषणा कर दी है। कंपनी के संचालक संजय अग्रवाल ने इस आशय का लिखित पत्र जिला कलेक्टर और डीआरएम, रेलवे बिलासपुर को सौंपा है।

Bilaspur Train Accident: मृत लोगों के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा में सहयोग देने का वचन

जानकारी मुताबिक हादसे में विद्यासागर कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु से परिवार पर गहरा आर्थिक और भावनात्मक आघात पहुंचा है। ऐसे समय में कंपनी का यह निर्णय पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने हादसे में मारे गए अन्य रेलकर्मियों और यात्रियों के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा में सहयोग करने का भी वचन दिया है। प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरक उदाहरण है।

साइको टेस्ट में फेल लोको पायलट चला रहा था ट्रेन

मृतक लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा बिलासपुर रेल मंडल में पदस्थ एक अनुभवी रेलकर्मी थे। उनकी मृत्यु हो गई। लोको पायलट विद्यासागर पहले मालगाड़ी चलाते थे और लगभग एक माह पहले ही उन्हें पैसेंजर ट्रेन परिचालन के लिए प्रमोशन दिया गया था। रेलवे के नियमों के अनुसार, किसी भी चालक को मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन में प्रमोशन देने से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना जरूरी होता है। यह टेस्ट चालक की मानसिक स्थिति, त्वरित निर्णय क्षमता और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। लेकिन रिपोर्ट में पाया गया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यासागर के टेस्ट में असफल होने की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति दी। यह वही ट्रेन थी जो 4 नवंबर की शाम हादसे का शिकार हुई।

बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट का पूरा विवरण

Bilaspur Train Accident: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 नवंबर की शाम करीब 4 बजे बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर गेवरारोड के पास मेमू लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान वहां खड़ी एक मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 यात्रियों की जान चली गई साथ ही 20 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को तुरंत रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने तुरंत जांच शुरू की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 05:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर रेल हादसे में मानवीय पहल, मृत लोको पायलट की बेटियों की जिम्मेदारी उठाएगी क्लीन कोल कंपनी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भरोसेमंद ठेकेदार बना धोखेबाज… कारोबारी से की 18 लाख की ठगी, इस तरह जाल में फंसाकर ऐंठे पैसे

बिलासपुर

शिकार के लिए बिछाए करंट से युवक की मौत, साक्ष्य छिपाने आरोपियों ने जलाया शव, फिर… ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मौत (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Ramavatar Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ा झटका, CBI की अपील मंजूर, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Supreme Court
बिलासपुर

4 नवंबर के भीषण रेल हादसे की तहकीकात में जुटी सीआरएस टीम, 50 से अधिक रेलकर्मियों से होगी पूछताछ, इस दिन आएगी रिपोर्ट!

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.