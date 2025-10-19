सावधान! बाजार में बिक रही मिठाइयां हो सकती हैं मिलावटी, दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के पिछले दिनों इंडस्ट्रीयल एरिया चक्रधर नगर स्थित दुर्गा स्वीट्स में निरीक्षण करते हुए कार्न पफ फ्राईस के पैकेट में पटाखा चिपकाकर विनिर्माण करते हुए पाया था। इसमें कुल 30 बोरियां थी, दो बोरी में से नमूना लेकर विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया। 28 बोरियों को संचालक की अभिरक्षा में सीज किया गया। इस पर विभाग जांच के बाद आगे की प्रक्रिया करेगा।