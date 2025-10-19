Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

सावधान! बाजार में बिक रही मिठाइयां हो सकती हैं मिलावटी, दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान

Diwali 2025: दीपावली 2025 में बाजार में बिकने वाली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के सैंपल रिपोर्ट त्यौहार बीतने के बाद आएंगे।

2 min read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान (Photo source- Patrika)

दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान (Photo source- Patrika)

Diwali 2025: दीपावली त्यौहार में बाजार में बिकने वाली अमानक मिठाई कहीं लोगों की सेहत न बिगाड़ दें, इसको लेकर इस बार भी खाद्य सुरक्षा विभाग गंभीर नहीं दिखी। त्यौहार सीजन शुरू होने के कुछ दिन पूर्व जांच तो किया गया, लेकिन उसका सैंपल रिपोर्ट त्यौहार बीतने के बाद सामने आएगा। बाजार में बिकने वाली मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री जागरूकता के आभाव में लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव डाल सकता है।

Diwali 2025: मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध

हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्यौहारी सीजन के पूर्व ही रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थो के दुकानों की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें से अधिकांश स्थानों के सैंपल रिपोर्ट दीपावली त्यौहार बीतने के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में अगर इन मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ का लोग उपयोग करते हैं तो उनके सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जानकारों की माने तो दीपावली त्यौहार में मिठाईयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांग को पूरा करने के चक्कर में दूध से लेकर खोआ व अन्य सामग्री में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। मांग को पूरा करने के चक्कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में उपलब्ध कराया जाता है और फिर इसका उपयोग आम जन करते हैं।

बाजार में उतारने की थी तैयारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के पिछले दिनों इंडस्ट्रीयल एरिया चक्रधर नगर स्थित दुर्गा स्वीट्स में निरीक्षण करते हुए कार्न पफ फ्राईस के पैकेट में पटाखा चिपकाकर विनिर्माण करते हुए पाया था। इसमें कुल 30 बोरियां थी, दो बोरी में से नमूना लेकर विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया। 28 बोरियों को संचालक की अभिरक्षा में सीज किया गया। इस पर विभाग जांच के बाद आगे की प्रक्रिया करेगा।

यहां के भी लिये गये हैं नमूने

Diwali 2025: किरोड़ीमल में पूजा स्वीट्स और संदीप होटल में बिक रही मिठाइयों की भी कुछ दिनों पूर्व जांच की गई और दोनों ही प्रतिष्ठान से मिठाई के लिए गए नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। उक्त नमूनों की रिपोर्ट अभी आई नहीं है।

मिठाई पर चांदी की वर्क अगर प्लास्टिक जैसे दिखे तो उसे जलाकर देखें अगर व पिघल जाता है तो वह प्लास्टिक है।

खोवा को गर्म पानी में डालने पर पीला रंग दिखे तो उसमें रंग मिलाया गया है।

घी को हाथ में रगड़ने से चिपचिपापन या तीखी गंध आए तो उसमें वनस्पति तेल मिलाया गया है।

दूध का दो बूंद हाथ में लेकर उसमें आयोडिन मिलाएं, अगर नीला हो जाए तो यह समझ लें कि स्टार्च मिलाया गया है।

खोआ व पनीर को हाथ में लेकर मसलने पर तेलीयपन या चिपचिपाहट लगे तो यह मानें कि उसमें सिंथेटिक दूध का उपयोग किया गया है।

ये भी पढ़ें

कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं मिठाईयों का सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां…
धमतरी
कब टूटेगी ये परंपरा? त्योहार के दिन उठाते हैं सैंपल, रिपोर्ट आते तक बिक जाती है मिठाइयां...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 02:27 pm

Published on:

19 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / सावधान! बाजार में बिक रही मिठाइयां हो सकती हैं मिलावटी, दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच(photo-patrika)
रायगढ़

Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई (Photo source- Patrika)
रायगढ़

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

Ind Synergy Plant (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

CG News
रायगढ़

CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

आर्केस्ट्रा के दौरान हुई मारपीट (Photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.