आज नहीं आएगी लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें…

CG Electricity Supply: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शहरवासियों को आज बिजली कटौती की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने जानकारी दी है कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 इलाकों में करीब 4 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी। विभाग का कहना है कि यह कार्य जनता की सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
रायगढ़ शहर के कई हिस्सों में अब भी पुराने तार और खुले कनेक्शन मौजूद हैं। बरसात के मौसम में इनसे खतरे की आशंका बनी रहती है। विभाग ने बताया कि आज इन खुले तारों को कवर्ड किया जाएगा और जहाँ ज़रूरी होगा, वहाँ पुराने तारों की मरम्मत व कनेक्शन दुरुस्ती भी की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने में करीब चार घंटे का समय लगेगा।
कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल 11 इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। इनमें प्रमुख बाज़ार क्षेत्र, व्यस्त मोहल्ले और घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में सुबह से ही विभाग ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर उपभोक्ताओं को अलर्ट कर दिया है।
विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिजली कटौती की अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। साथ ही बैकअप पावर (इन्वर्टर या जनरेटर) का इंतज़ाम कर लें, ताकि असुविधा न हो। विभाग का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए यह कार्य ज़रूरी है।
बिजली कटौती की जानकारी मिलते ही उपभोक्ताओं में नाराज़गी और चिंता दोनों देखने को मिली। कई व्यापारियों ने कहा कि चार घंटे तक बिजली बंद रहने से कारोबार प्रभावित होगा। वहीं आम लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के बीच बिजली कटौती से घर के कामकाज पर असर पड़ेगा।
बिजली विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि निर्धारित समय में कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएगी। विभाग ने कहा कि यह थोड़ी देर की असुविधा है, लेकिन इसके बाद शहरवासियों को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बिजली व्यवस्था का लाभ मिलेगा।