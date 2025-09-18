आज नहीं आएगी लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें…

रायगढ़ शहर के कई हिस्सों में अब भी पुराने तार और खुले कनेक्शन मौजूद हैं। बरसात के मौसम में इनसे खतरे की आशंका बनी रहती है। विभाग ने बताया कि आज इन खुले तारों को कवर्ड किया जाएगा और जहाँ ज़रूरी होगा, वहाँ पुराने तारों की मरम्मत व कनेक्शन दुरुस्ती भी की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने में करीब चार घंटे का समय लगेगा।