Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

आज नहीं आएगी लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें…

CG Electricity Supply: बिजली विभाग ने जानकारी दी है कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 इलाकों में करीब 4 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

आज नहीं आएगा लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें...(photo-patrika)
आज नहीं आएगा लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें...(photo-patrika)

CG Electricity Supply: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शहरवासियों को आज बिजली कटौती की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग ने जानकारी दी है कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 11 इलाकों में करीब 4 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी। विभाग का कहना है कि यह कार्य जनता की सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

CG Electricity Supply: क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई?

रायगढ़ शहर के कई हिस्सों में अब भी पुराने तार और खुले कनेक्शन मौजूद हैं। बरसात के मौसम में इनसे खतरे की आशंका बनी रहती है। विभाग ने बताया कि आज इन खुले तारों को कवर्ड किया जाएगा और जहाँ ज़रूरी होगा, वहाँ पुराने तारों की मरम्मत व कनेक्शन दुरुस्ती भी की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने में करीब चार घंटे का समय लगेगा।

ये भी पढ़ें

न्यूड होकर पीते हैं शराब तो कहीं ड्रग्स लेकर जानवरों की निकालते हैं आवाज, 5 हजार से 1 लाख तक एंट्री फीस
रायपुर
Raipur Nude Party (Photo source- Patrika)

किन इलाकों पर पड़ेगा असर?

कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल 11 इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। इनमें प्रमुख बाज़ार क्षेत्र, व्यस्त मोहल्ले और घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में सुबह से ही विभाग ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर उपभोक्ताओं को अलर्ट कर दिया है।

बिजली विभाग की अपील

विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिजली कटौती की अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। साथ ही बैकअप पावर (इन्वर्टर या जनरेटर) का इंतज़ाम कर लें, ताकि असुविधा न हो। विभाग का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए यह कार्य ज़रूरी है।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

बिजली कटौती की जानकारी मिलते ही उपभोक्ताओं में नाराज़गी और चिंता दोनों देखने को मिली। कई व्यापारियों ने कहा कि चार घंटे तक बिजली बंद रहने से कारोबार प्रभावित होगा। वहीं आम लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के बीच बिजली कटौती से घर के कामकाज पर असर पड़ेगा।

विभाग का भरोसा

बिजली विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि निर्धारित समय में कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल कर दी जाएगी। विभाग ने कहा कि यह थोड़ी देर की असुविधा है, लेकिन इसके बाद शहरवासियों को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बिजली व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / आज नहीं आएगी लाइट..! रायगढ़ के 11 इलाकों पर असर, क्यों बंद रहेगी बिजली सप्लाई? जानें…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.