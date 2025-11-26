तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत, बीती रात पानी पीने पहुंचा था गजदल… वन विभाग जांच में जुटा

विगत 15 दिनों से 38 हाथियों का दल रायगढ़ वन मंडल के अलग रेंज में अलग-अलग झुंड में भ्रमण कर रहे हैं, जो रात होते ही जंगल से निकल कर कभी सड़क पर तो कभी खेतों में पहुंच रहे हैं। इससे बीती रात लाखा व देलारी गांव में भी कुछ हाथी पहुंचे थे जो पांच किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं किसानों का कहना है कि अब धान फसल लगभग तैयार हो गया है, ऐसे में हाथी जब खेतों में पहुंच रहे हैं तो खाने के बजाय पैरों तले फसल को इस कदर रौंद देते हैं कि उसे समेटना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अब इन हाथियों के चलते लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।