Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

मौत से कुछ कदम दूर… दीवार तोड़ते हाथियों को देखकर पीछे के रास्ते से भागा परिवार, धान की फसल चौपट

Elephant attack: बीती रात 20 हाथियों का दल अचानक फिटिंगपारा गांव पहुंच गया, और झुंड से निकलकर दो हाथी एक ग्रामीण के मकान में तोड़-फोड़ करने लगे। जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण ने अपने परिवार को किसी तरह बाहर निकाला और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 29, 2025

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Elephant attack: बीती रात 20 हाथियों का दल अचानक फिटिंगपारा गांव पहुंच गया, और झुंड से निकलकर दो हाथी एक ग्रामीण के मकान में तोड़-फोड़ करने लगे। जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण ने अपने परिवार को किसी तरह बाहर निकाला और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाथियों ने खेतों में रखे धान फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे वन विभाग की टीम नुकसान का आंकलन में करने में लगी हुई है।

इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार, धरमजयगढ़ वन मंडल के कापू वन परिक्षेत्र के जंगल में 20 हाथियों का एक दल भ्रमण कर रहा है। शुक्रवार को सुबह करीब 4 बजे यह दल जंगल से निकलकर मिरीगुड़ा बीट के फिटिंगपारा गांव में पहुंच गया। इस दौरान दल भोजन-पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे, तभी दो झूंड से निकल कर रुचा यादव के घर पहुंच गए और उसके कच्चे घर के दीवार को तोड़ने लगे।

वहीं मकान से मिट्टी गिरने पर रुचा यादव जग गया और देखा कि हाथी लगातार दिवार को धक्का दे रहे हैं, इससे उसने अपने परिवार को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से पूरा परिवार भागे, जिससे उनकी जान बच सकी।

Elephant attack: पूर्व सरपंच के फसल को पहुंचाया नुकसान

वहीं उसके बताने पर ग्रामीणों ने उक्त हाथियों को वहां से भगाया, लेकिन तब तक उसके मकान को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद हाथियों का झूंड खम्हार गांव पहुंचा जहां पूर्व सरपंच चिंतामणी राठिया अपने खेत में मिसाई के लिए धान इकट्ठा करके रखा था, जिसे हाथियों ने रौंदकर पूरी तरह से नुकसान कर दिया।

वहीं सुबह होते ही हाथियों का झूंड जंगल की तरफ निकल गए, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिर सुबह होने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को गांव में हाथी आने की सूचना दी, इससे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर नुकसान का आंकलन करने में लगी है। साथ ही ग्रामीणों को समझाईश दी गई है कि हाथियों से दूरी बनाकर रखे, साथ ही हाथी आने पर इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि हाथी मित्र दल मौके पर पहुंच कर उसे भगा सके।

दल में बेबी एलीफेंट भी शामिल

धरमजयगढ़ वन मंडल में इस समय पहले की तुलना में हाथियों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन जो हाथी बचे हैं वे भोजन-पानी की तलाश में लगातार जंगल से निकल कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिलहाल धरमजयगढ़ वन मंडल में अभी कुल 31 हाथी हैं। इनमें 17 नर हाथी, 9 मादा हाथी और 5 बेबी एलीफेंट शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हाथी अलग-अलग रेंज में अकेले घूम रहे हैं, जबकि 20 हाथियों का एक झुंड कापू रेंज में मौजूद है, जो रात होते ही आसपास के गांव में पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाईश दी जा रही है।

दहशत के साये में जी रहे ग्रामीण

इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादातर धान कट कर घर में डंप हो गया है, वहीं कुछ ग्रामीण अभी मिसाई के लिए घर के आस-पास डंप करके रखे हैं, जिससे इन दिनों हाथी लगातार रात होते ही अलग-अलग गांव में पहुंच रहे हैं। जिसको लेकर रतजगा कर हाथियों को भगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जब हाथी झूंड में पहुंचते हैं तो उनको भगाना मुश्किल हो रहा है। जिससे धान को बचाने से पहले खूद के जान को बचाने में लगे रहते हैं।

ये भी पढ़ें

तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत, बीती रात पानी पीने पहुंचा था गजदल… वन विभाग जांच में जुटा
रायगढ़
तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / मौत से कुछ कदम दूर… दीवार तोड़ते हाथियों को देखकर पीछे के रास्ते से भागा परिवार, धान की फसल चौपट

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो मासूमों को रौंदा, पिता गंभीर… देखें एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

रायगढ़

तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत, बीती रात पानी पीने पहुंचा था गजदल… वन विभाग जांच में जुटा

तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत (photo-patrika)
रायगढ़

Murder News: पड़ोसी ने की मासूम की हत्या… घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

मासूम को उतारा मौत के घाट (Photo Patrika)
रायगढ़

Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

बस पलटने से 8 यात्री घायल (photo source- Patrika)
रायगढ़

34 हाथियों के दल ने मचाया तांडव! 12 किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान

34 हाथियों के दल ने फसलों को किया चौपट (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.