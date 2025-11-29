मौत से कुछ कदम दूर… दीवार तोड़ते हाथियों को देखकर पीछे के रास्ते से भागा परिवार, धान की फसल चौपट

धरमजयगढ़ वन मंडल में इस समय पहले की तुलना में हाथियों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन जो हाथी बचे हैं वे भोजन-पानी की तलाश में लगातार जंगल से निकल कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिलहाल धरमजयगढ़ वन मंडल में अभी कुल 31 हाथी हैं। इनमें 17 नर हाथी, 9 मादा हाथी और 5 बेबी एलीफेंट शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हाथी अलग-अलग रेंज में अकेले घूम रहे हैं, जबकि 20 हाथियों का एक झुंड कापू रेंज में मौजूद है, जो रात होते ही आसपास के गांव में पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाईश दी जा रही है।