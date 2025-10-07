कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! थोक मेडिकल एजेंसियों की जांच, प्रतिबंधित दवा मिली नहीं..
Cough Syrup: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बच्चों को दिए जाने वाले कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इसको लेकर विभागीय टीम ने सोमवार को थोक मेडिकल एजेंसी पहुंच कर जांच की। हालांकि जांच के दौरान प्रतिबंधित किए जाने वाली कंपनी की दवा नहीं मिली।
उल्लेखनीय है कि ड्रग कण्ट्रोलर छत्तीसगढ़ के दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार सोमवार को पूरे प्रदेश के रायगढ़ में भी खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जिले में संचालित थोक दवा दुकानों की जांच की गई।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के जबलपुर व छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत हुई है जो तमिलनाडु की निर्माता कंपनी श्रेशन से सप्लाई हुई थी। इसके संबंध में भारत सरकार द्वारा परिपत्र जारी हुआ है साथ ही कोई भी डॉक्टर 4 वर्ष के नीचे बच्चों को सावधानी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं दवाओं की जांच करने का भी आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध की गई दवा में प्रोनिट सिरप, रेस्पोलाइट एसटी सिरप, रेस्पोलाइट डी सिरप, रानी ड्रॉप्स व निमदाज टैबलेट जो उक्त कंपनी की निर्मित दवा है। जांच के दौरान कहीं भी उक्त कंपनी की दवा नहीं पाई गई। जांच के दौरान टीम में औषधि विभाग से अमित राठौर, विजय राठौर, सविता रानी सभी औषधि निरीक्षक थे।
