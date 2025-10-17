Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

Illegal Liquor: रायगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के विशेष अभियान में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 184 लीटर शराब बरामद की। 4 महिलाएं भी शामिल।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई (Photo source- Patrika)

अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई (Photo source- Patrika)

Illegal Liquor: रायगढ़ जिले के सभी थानाक्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कुल 16 आरोपियों से 184 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसमें 4 महिलाएं सहित 12 पुरुष शामिल है। सभी आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र में 6 आरोपियों से 108 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है।

Illegal Liquor: 10-10 लीटर महुआ शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में ज्योति तिर्की, प्रशांत बेक, गंभीर सिंह, दिलीप उरांव, अजय उरांव और श्रवण उरांव शामिल हैं। सभी उर्दना बस्ती और लाखा स्कूलपारा क्षेत्र से पकड़े गए हैं। इसी तरह चक्रधरनगर क्षेत्र में चार आरोपी रूपधर साव, रूकमणी सिदार, लक्ष्मण उरांव और प्रकाश उरांव से 30 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं थाना कोतरारोड़ पुलिस ने कलमीडिपा, खैरपुर में अवैध शराब बनाने के ढिकानों पर दबिश देकर आरोपियों से शराब बनाने के पात्र की जब्त की गई है और 10-10 लीटर महुआ शराब के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा गया है।

आरोपियों में लकेश्वरी लहरे, दुष्यंत कश्यप और मालती भूईहर शामिल हैं। आरोपियों से कुल 30 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं थाना जूटमिल पुलिस ने भी अभियान में तीन आरोपियों को पकड़ा। इनमें ज्योति लहरे और लता निराला से 9.5 लीटर महुआ शराब व आरोपी रवि प्रकाश टंडन से 35 पाव देशी/अंग्रेजी शराब और एक बीयर जब्त की गई।

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

Illegal Liquor: शहर में त्योहारी सीजन को देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध सत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और किसी भी स्थिति में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Published on:

17 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

