Illegal Liquor: अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई! 4 महिलाएं सहित 16 आरोपी पकड़ाए

पकड़े गए आरोपियों में ज्योति तिर्की, प्रशांत बेक, गंभीर सिंह, दिलीप उरांव, अजय उरांव और श्रवण उरांव शामिल हैं। सभी उर्दना बस्ती और लाखा स्कूलपारा क्षेत्र से पकड़े गए हैं। इसी तरह चक्रधरनगर क्षेत्र में चार आरोपी रूपधर साव, रूकमणी सिदार, लक्ष्मण उरांव और प्रकाश उरांव से 30 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं थाना कोतरारोड़ पुलिस ने कलमीडिपा, खैरपुर में अवैध शराब बनाने के ढिकानों पर दबिश देकर आरोपियों से शराब बनाने के पात्र की जब्त की गई है और 10-10 लीटर महुआ शराब के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा गया है।