रायगढ़

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

CG News: सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख रुपए की मांग की गई थी, इससे युवक ने एक लाख रुपए और बाकी रकम ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद देने की बात हुई।

2 min read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच...(photo-patrika)

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक को पोस्ट आफिस में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख रुपए की मांग की गई थी, इससे युवक ने एक लाख रुपए और बाकी रकम ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद देने की बात हुई। दो माह बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, किरोड़ीमल नगर निवासी किशन चंद्रा पिछले कुछ महीनों से नौकरी की तलाश में था।

CG News: कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच

इस दौरान उसे पता चला कि बरमकेला क्षेत्र के ग्राम पड़कीपाली निवासी कैलाश यादव ने ईतवारी बाजार रायगढ़ में ‘जीवनधन रोजगार ऑफिस’ नाम से एक संस्थान खोल रखा है, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का दावा करता है।

इससे किशन ने जब उससे संपर्क किया तो कैलाश यादव ने कहा कि वह डाक विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर नौकरी लगवा सकता है। इसके लिए उसने 2 लाख रुपए की मांग की। साथ ही कैलाश यादव ने किशन को भरोसा दिलाया कि वह कई लोगों को नौकरी लगवा चुका है। उसकी नौकरी भी पक्की है।

पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी का झांसा

उसकी बातों पर भरोसा करते हुए किशन ने 25 जुलाई को 1 लाख रुपए कैश दे दिया। आरोपी ने वादा किया कि 7 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई लेटर आया, न नौकरी की खबर मिली। इससे किशन ने जब उससे संपर्क कर अपने पैसे वापस मांगने लगा तो आरोपी कैलाश यादव टालमटोल करना शुरू कर दिया।

इसके बाद किशन को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। उसने शनिवार को कोतवाली थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

13 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

