CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक को पोस्ट आफिस में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख रुपए की मांग की गई थी, इससे युवक ने एक लाख रुपए और बाकी रकम ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद देने की बात हुई। दो माह बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, किरोड़ीमल नगर निवासी किशन चंद्रा पिछले कुछ महीनों से नौकरी की तलाश में था।