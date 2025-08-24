रायगढ़ में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, मौके पर ही नवविवाहिता की मौत

इस दौरान संजय पलंग को लेकर आगे निकल गया और सुनिता पीछे में थी, तभी अचानक मिट्टी की दीवार उसके ऊपर ही गिर गया। इस हादसे को देख संजीव ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटाते हुए उसे बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शनिवार की सुबह घटना की सूचना कापू पुलिस को दी गई। जिससे पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल किया तो पाया कि उक्त मृतका नवविवाहिता है, जिससे घटना की सूचना तहसीलदार को दी गई और उनके मौजूदगी में पंचनामा व मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है।