रायगढ़ में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, मौके पर ही नवविवाहिता की मौत

Big Incident: रायगढ़ जिले में विगत दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच बीती रात घर के मिट्टी की दीवार गिरने से उसमें एक नवविवाहिता दब कई। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर पंचनामा दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कापू थाना क्षेत्र के ग्राम लिप्ती के कठरापारा निवासी सुनिता लकड़ा पति संजीव लकड़ा (20 वर्ष) की एक साल पहले हुई थी और अपने पति व सास-ससुर के साथ रह रही थी। दो दिनों से लगातार हो रही बरसात के बीच शुक्रवार-शनिवार की रात करीब एक बजे उसके कच्चे मकान की दीवार में दरार आ गई। जिसे देख सुनिता और संजीव दोनों अपने पलंग को कमरे से बाहर निकाल रहे थे।
इस दौरान संजय पलंग को लेकर आगे निकल गया और सुनिता पीछे में थी, तभी अचानक मिट्टी की दीवार उसके ऊपर ही गिर गया। इस हादसे को देख संजीव ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटाते हुए उसे बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शनिवार की सुबह घटना की सूचना कापू पुलिस को दी गई। जिससे पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल किया तो पाया कि उक्त मृतका नवविवाहिता है, जिससे घटना की सूचना तहसीलदार को दी गई और उनके मौजूदगी में पंचनामा व मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में विगत दो दिनों लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने के कारण कच्चे मकानों के लिए मुसीबत बन गया है। बताया जा रहा है कि कापू क्षेत्र जंगल से लगे होने के कारण यहां कुछ ज्यादा ही बारिश होती है। इसके चलते कच्चे मकानों को हमेशा नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि संजीव के कच्चे मकान के एक दीवार में लगातार पानी का रिसाव होने के कारण दीवार गिर गई और एक नवविवाहिता की मौत हो गई।