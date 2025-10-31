बिहार के युवक का बंद कमरे में मिला शव, NTPC लारा में करता था काम, मामले की जांच में जुटी पुलिस

NTPC Employee Death: एनटीपीसी लारा में कार्यरत एक युवक की उसके कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिली है। जिसकी सूचना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एनटीपीसी लारा में गुना इंजीनियरिंग ठेका कंपनी में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत शाहिल शर्मा ग्राम दामोदरपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार निवासी अपने दोस्त मनोज कुमार निवासी एसडीओ रोड, हाजीपुर बिहार, सत्यवान कुमार पंडा और देवकुमार के साथ किराए के मकान में पुसौर के ठेंगापाली में रहकर काम करते थे।