रायगढ़

बिहार के युवक का बंद कमरे में मिला शव, NTPC लारा में करता था काम, मामले की जांच में जुटी पुलिस

NTPC Employee Death: NTPC लारा प्रोजेक्ट में कार्यरत गुना इंजीनियरिंग कंपनी के सुपरवाइजर साहिल शर्मा का शव संदिग्ध हालत में उसके कमरे में मिला।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

NTPC Employee Death (photo source- Patrika)

NTPC Employee Death (photo source- Patrika)

NTPC Employee Death: एनटीपीसी लारा में कार्यरत एक युवक की उसके कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिली है। जिसकी सूचना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एनटीपीसी लारा में गुना इंजीनियरिंग ठेका कंपनी में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत शाहिल शर्मा ग्राम दामोदरपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार निवासी अपने दोस्त मनोज कुमार निवासी एसडीओ रोड, हाजीपुर बिहार, सत्यवान कुमार पंडा और देवकुमार के साथ किराए के मकान में पुसौर के ठेंगापाली में रहकर काम करते थे।

ऐसे में बुधवार को तीनों एनटीपीसी लारा प्रोजेक्ट में काम करके शाम को अपने कमरे पर पहुंचे, जहां रात सभी ने साथ में खाना खाया और करीब 12 बजे तक मोबाइल पर बातचीत करने के बाद सो गए। मनोज और देवकुमार हाल में सो गए, जबकि साहिल अपने कमरे में चला गया। सुबह लगभग 7 बजे तक साहिल के न उठने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मोबाइल से कॉल भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

NTPC Employee Death: इसके बाद उसके साथियों ने रोशनदान से उसके कमरे में झांका, तो देखा कि पंखे में कपड़ा टंगा हुआ था और साहिल बेड पर अचेत पड़ा था। इससे तत्काल पुसौर पुलिस को सूचना दिया गया। इससे पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनाम दर्ज करते हुए उसके परिजनों को सूचना दिया गया, बताया जा रहा है कि परिजनों के आने पर शुक्रवार को मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रथम दृष्टिया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

