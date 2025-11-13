खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

CG News: पिछले आठ महीनों में यह तीसरा मामला है जब देवकर क्षेत्र में किसी युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। होली पर्व के दौरान दीपक रजक ने फांसी लगाई थी, 30 मई को सागर साहू ने और अब केदार निषाद ने भी वही मार्ग अपनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों युवक बाजवट (तखत) बनाने के कार्य से जुड़े हुए थे, जिससे इस सिलसिले ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।