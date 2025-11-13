Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

Raigarh suicide case: छत्तीसगढ़ के देवकर नगर पंचायत में फिर एक दर्दनाक हादसा, जहां 24 वर्षीय केदार निषाद ने रसोई में फांसी लगाकर जान दे दी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 13, 2025

आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)

आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)

Raigarh suicide case: नगर पंचायत देवकर में एक युवक ने आत्महत्या ने कर ली। वार्ड-12 बीच पारा निवासी केदार निषाद (24 वर्ष) पुत्र बिसरू निषाद ने सोमवार देर रात अपने घर की रसोई में फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक अविवाहित था और दो भाइयों में छोटा था। वह बाजवट (तखत) बनाने का कार्य करता था। सोमवार को वह काम पर नहीं गया था।

CG News: शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल

रात करीब 10 बजे वह घर लौटा और खाना खाने के लिए ऊपर स्थित अस्थायी किचन में गया। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे घर की एक महिला जब चूल्हा लिपने के लिए ऊपर गई, तो उसने केदार को फंदे से लटका देखा। परिजनों और पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। देवकर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और शव को पोस्टमार्टम के लिए साजा शासकीय अस्पताल भेजा।

आठ महीने में यह तीसरा मामला

CG News: पिछले आठ महीनों में यह तीसरा मामला है जब देवकर क्षेत्र में किसी युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। होली पर्व के दौरान दीपक रजक ने फांसी लगाई थी, 30 मई को सागर साहू ने और अब केदार निषाद ने भी वही मार्ग अपनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों युवक बाजवट (तखत) बनाने के कार्य से जुड़े हुए थे, जिससे इस सिलसिले ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

13 Nov 2025 05:56 pm

Published on:

13 Nov 2025 05:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

रायगढ़

छत्तीसगढ़

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ओपीडी में मरीजों की संख्या पहुंची 400 के पार

उत्तर दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं से बढ़ रही ठिठुरन (photo source- Patrika)
रायगढ़

रायगढ़-बिलासपुर मेमू 4 दिन के लिए रद्द, चौथी लाइन कनेक्टिविटी कार्य से यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

रायगढ़-बिलासपुर मेमू फिर चार दिन रहेगी रद्द (photo source- Patrika)
रायगढ़

Fraud News: अंगूठा लगवाकर करता रहा ठगी! कियोस्क संचालक ने महिला को ऐसे बनाया शिकार

महिला के खाते से उड़ा दिए लाखों रुपए (photo source- Patrika)
रायगढ़

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर (photo source- Patrika)
रायगढ़

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले- हमारी आवाज नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण (photo source- Patrika)
रायगढ़
