खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)
Raigarh suicide case: नगर पंचायत देवकर में एक युवक ने आत्महत्या ने कर ली। वार्ड-12 बीच पारा निवासी केदार निषाद (24 वर्ष) पुत्र बिसरू निषाद ने सोमवार देर रात अपने घर की रसोई में फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक अविवाहित था और दो भाइयों में छोटा था। वह बाजवट (तखत) बनाने का कार्य करता था। सोमवार को वह काम पर नहीं गया था।
रात करीब 10 बजे वह घर लौटा और खाना खाने के लिए ऊपर स्थित अस्थायी किचन में गया। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे घर की एक महिला जब चूल्हा लिपने के लिए ऊपर गई, तो उसने केदार को फंदे से लटका देखा। परिजनों और पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। देवकर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की और शव को पोस्टमार्टम के लिए साजा शासकीय अस्पताल भेजा।
CG News: पिछले आठ महीनों में यह तीसरा मामला है जब देवकर क्षेत्र में किसी युवक ने फांसी लगाकर जान दी है। होली पर्व के दौरान दीपक रजक ने फांसी लगाई थी, 30 मई को सागर साहू ने और अब केदार निषाद ने भी वही मार्ग अपनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों युवक बाजवट (तखत) बनाने के कार्य से जुड़े हुए थे, जिससे इस सिलसिले ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
