Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा.. पिता को फोन पर ये बात बोल बेटा झूल गया फांसी पर

Suicide case: प्यार में लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। यहां तक कि लोग जान की परवाह नहीं करते हुए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो प्रेमी कहानी लोगों की जुंबा पर चढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही हुआ है रायगढ़़ में..

रायगढ़

Chandu Nirmalkar

Sep 09, 2025

Suicide case
प्रेमिका की मौत, सदमे में प्रेमी ने लगाई फांसी ( पत्रिका फाइल फोटो )

Suicide case: सुशीला की मौत हो गई है तो वह जी कर क्या करेगा…। मौत से पहले युवक ने फोन कर अपने पिता और परिजनों को यह जानकारी दी। इसके बाद जब उसकी खोजबीन करने के लिए निकले तो बेटे ने वहीं किया तो फोन में कहा था। प्रेमिका के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका है। ( Suicide case) फांसी पर झूलकर अपनी जान दे दी। यह घटना आग की तरह फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Suicide case: प्यार में सब कुछ भूल गया..

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिला के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछार निवासी सुनील नाग पिता रामप्रसाद नाग (21 वर्ष) को पड़ोसी ग्राम कुकेरगांव निवासी सुशीला नाग से प्रेम संबंध था। करीब तीन सप्ताह पहले उसने युवती को अपने साथ लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लाखा आ गया और यहां स्लैब क्रेशर के कालोनी में रहकर स्लैब बनाने का काम करने लगा।

ये भी पढ़ें

कन्या पोटा केबिन की 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, इस हाल में मिली लाश, परिजनों ने लगाया ये गंभीर आरोप
बीजापुर
9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या (Photo Patrika )

पेट दर्द होने पहुंची अस्पताल, मौत

6 सितंबर की रात अचानक सुशीला नाग के पेट में तेज दर्द होने पर उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान 7 सितंबर को उसकी मौत हो गई। युवती के परिजनों के आने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जब युवती की मौत की सूचना मिली तो सुनील सदमे में आ गया और रविवार शाम अपने परिजनों को फोन कर बताया कि जब सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा।

महुआ पेड़ पर लटकी मिली लाश

इतनी बात के बाद वह फोन को बंद कर दिया। सुनील नाग के परिजन रविवार की रात करीब दो बजे लाखा पहुंचे और अपने रिश्तेदारों के मदद से उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह भी खोजबीन किए तो स्लैब क्रेशर के जंगल में महुआ पेड़ पर उसकी लाश फांसी पर लटकी थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने पंचनाम तैयार कर शव को जिला अस्पताल भेजा जहां मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 02:24 pm

Published on:

09 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा.. पिता को फोन पर ये बात बोल बेटा झूल गया फांसी पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.