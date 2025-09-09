सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा.. पिता को फोन पर ये बात बोल बेटा झूल गया फांसी पर

Suicide case: सुशीला की मौत हो गई है तो वह जी कर क्या करेगा…। मौत से पहले युवक ने फोन कर अपने पिता और परिजनों को यह जानकारी दी। इसके बाद जब उसकी खोजबीन करने के लिए निकले तो बेटे ने वहीं किया तो फोन में कहा था। प्रेमिका के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका है। ( Suicide case) फांसी पर झूलकर अपनी जान दे दी। यह घटना आग की तरह फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिला के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछार निवासी सुनील नाग पिता रामप्रसाद नाग (21 वर्ष) को पड़ोसी ग्राम कुकेरगांव निवासी सुशीला नाग से प्रेम संबंध था। करीब तीन सप्ताह पहले उसने युवती को अपने साथ लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लाखा आ गया और यहां स्लैब क्रेशर के कालोनी में रहकर स्लैब बनाने का काम करने लगा।
6 सितंबर की रात अचानक सुशीला नाग के पेट में तेज दर्द होने पर उसे मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान 7 सितंबर को उसकी मौत हो गई। युवती के परिजनों के आने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जब युवती की मौत की सूचना मिली तो सुनील सदमे में आ गया और रविवार शाम अपने परिजनों को फोन कर बताया कि जब सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा।
इतनी बात के बाद वह फोन को बंद कर दिया। सुनील नाग के परिजन रविवार की रात करीब दो बजे लाखा पहुंचे और अपने रिश्तेदारों के मदद से उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह भी खोजबीन किए तो स्लैब क्रेशर के जंगल में महुआ पेड़ पर उसकी लाश फांसी पर लटकी थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने पंचनाम तैयार कर शव को जिला अस्पताल भेजा जहां मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।