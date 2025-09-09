सुशीला की मौत हो गई तो वह जी कर क्या करेगा.. पिता को फोन पर ये बात बोल बेटा झूल गया फांसी पर

इतनी बात के बाद वह फोन को बंद कर दिया। सुनील नाग के परिजन रविवार की रात करीब दो बजे लाखा पहुंचे और अपने रिश्तेदारों के मदद से उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह भी खोजबीन किए तो स्लैब क्रेशर के जंगल में महुआ पेड़ पर उसकी लाश फांसी पर लटकी थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने पंचनाम तैयार कर शव को जिला अस्पताल भेजा जहां मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।