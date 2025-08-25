Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर

CG News: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी उज्बेकिस्तान के मध्य शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए हुए समझौते के तहत विद्यार्थी वहां जाएंगे।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 25, 2025

CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर
कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान (Photo Patrika)

CG News: राज्य के 10 विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्धता रखने वाले कॉलेज के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी उज्बेकिस्तान के मध्य शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए हुए समझौते के तहत विद्यार्थी वहां जाएंगे।

विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल सेल के प्रभारी डॉ. हुलास पाठक ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होंगे। आवेदन के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, असेसमेंट, प्रजेंटेशन होगा। इसमें विद्यार्थी का अकादमिक रेकॉर्ड, छात्र किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इंटरव्यू के बाद ही चयन होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फंड भी दिया गया है।

छात्र-छात्राओं को मिलेगा नया एक्सपोजर

विद्यार्थियों का चयन अलग-अलग अवधि के लिए किया जाएगा। छात्रों को अपना प्रपोजल देना होगा, उसके आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। इससे छात्र-छात्राओं को नया एक्सपोजर मिलेगा और उनके कौशल का विकास भी होगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया था। अब जल्द ही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उज्बेकिस्तान जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.