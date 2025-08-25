CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर

CG News: राज्य के 10 विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्धता रखने वाले कॉलेज के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी उज्बेकिस्तान के मध्य शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए हुए समझौते के तहत विद्यार्थी वहां जाएंगे।
विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल सेल के प्रभारी डॉ. हुलास पाठक ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होंगे। आवेदन के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, असेसमेंट, प्रजेंटेशन होगा। इसमें विद्यार्थी का अकादमिक रेकॉर्ड, छात्र किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इंटरव्यू के बाद ही चयन होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फंड भी दिया गया है।
विद्यार्थियों का चयन अलग-अलग अवधि के लिए किया जाएगा। छात्रों को अपना प्रपोजल देना होगा, उसके आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। इससे छात्र-छात्राओं को नया एक्सपोजर मिलेगा और उनके कौशल का विकास भी होगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय का दौरा किया था। अब जल्द ही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उज्बेकिस्तान जाएंगे।