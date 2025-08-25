CG News: कृषि की पढ़ाई कर रहे राज्य के 10 विद्यार्थी जाएंगे उज्बेकिस्तान, अनुसंधान के मिलेंगे नए अवसर

विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल सेल के प्रभारी डॉ. हुलास पाठक ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होंगे। आवेदन के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, असेसमेंट, प्रजेंटेशन होगा। इसमें विद्यार्थी का अकादमिक रेकॉर्ड, छात्र किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इंटरव्यू के बाद ही चयन होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फंड भी दिया गया है।