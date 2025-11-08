मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में 1009 पदों की मंजूरी, CM साय ने किया आदेश जारी…

CG Medical College: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग व फिजियोथैरेपी कॉलेजों के लिए 1009 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन कॉलेजों में डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और नई संभावनाएं बढ़ेंगी।