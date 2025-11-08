मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेजों में 1009 पदों की मंजूरी, CM साय ने किया आदेश जारी...(photo-patrika)
CG Medical College: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग व फिजियोथैरेपी कॉलेजों के लिए 1009 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन कॉलेजों में डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और नई संभावनाएं बढ़ेंगी।
राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज पूरे प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग व फिजियोथैरेपी संस्थानों का जाल बिछ चुका है। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के लिए 39, डीकेएस में एक, सिस में 20 पदों की मंजूरी मिली है। इसी तरह 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजों जगदलपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ के लिए 36-36 समेत 216 पद होंगे।
5 नए मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी-जशपुर, कवर्धा व जांजगीर-चांपा में 60-60 पदों के हिसाब से 300 पद होंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के लिए 55, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर (रेडियोथेरपी विभाग हेतु) के लिए 7 पदों की मंजूरी दी गई है।
9 नए नर्सिंग कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, नवा रायपुर, पुसौर, जांजगीर-चांपा, कुरुद और जशपुर के लिए 378 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार होगा तथा विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी।
