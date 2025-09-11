रायपुर में MBBS की 150 सीटें बढ़ीं, अब कुल 2130 सीटों पर एडमिशन, गिरेगा कट ऑफ मॉक्र्स…

इसलिए स्टेट कोटे की काउंसिङ्क्षलग का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटे की सीटों को भरा जाएगा। इसके बाद ही स्टेट कोटे की सीटों को भरा जाता है। एनएमसी से 250 एमबीबीएस सीटों की मान्यता संबंधी मेल आ गया है। अब हम देशभर के चुङ्क्षनदा मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो गए हैं, जहां 250 सीटें हो। प्रदेश में भी सीटों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी बन गए हैं।