रायपुर में MBBS की 150 सीटें बढ़ीं, अब कुल 2130 सीटों पर एडमिशन, गिरेगा कट ऑफ मॉक्र्स…

MBBS Seats 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ गई हैं। अब कुल सीटों की संख्या बढक़र 2130 पहुंच गई है। पिछले साल भी इतनी ही सीटें थी, लेकिन रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में जीरो ईयर होने के कारण 150 सीटें कम हो गई थीं। इससे कुल सीटों की संख्या घटकर 1980 पर आ गई थी। सीटें बढऩे से कट ऑफ गिरेगा। साथ ही स्थानीय छात्रों को भी फायदा होगा।
राजधानी स्थित बालाजी मेडिकल कॉलेज में 100 व भिलाई स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज को 50 अतिरिक्त सीटों की मान्यता दी गई है। इस संबंध में एनएमसी का मेल बुधवार की शाम आया। अब बालाजी में सीटों की संख्या 150 से बढक़र 250 हो गई है। सीटों के लिहाज से यह प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज बन गया है। 62 साल पुराने पं. जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की सीटें 230 हैं।
वहीं, शंकराचार्य में सीटों की संख्या 200 पहुंच गई है। जून में एनएमसी की टीम सीटें बढ़ाने के लिए निरीक्षण करने आई थी। इसी मामले में रावतपुरा में सीबीआई की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की थी। कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए रिश्चत देने के मामले में सीबीआई ने एनएमसी के तीन एसेसर समेत कॉलेज प्रबंधन के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी अभी जेल में है। कुछ लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
देशभर के कई मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढऩे के कारण एनएमसी की मेडिकल काउंसिङ्क्षलग कमेटी ने दूसरे राउंड की काउंसिङ्क्षलग स्थगित कर दी है। दरअसल नई सीटों को सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा। ताकि छात्र च्वाइस फीङ्क्षलग कर सके। एनआरआई कोटे के छात्रों के दस्तावेजों की जांच भी चल रही है।
इसलिए स्टेट कोटे की काउंसिङ्क्षलग का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटे की सीटों को भरा जाएगा। इसके बाद ही स्टेट कोटे की सीटों को भरा जाता है। एनएमसी से 250 एमबीबीएस सीटों की मान्यता संबंधी मेल आ गया है। अब हम देशभर के चुङ्क्षनदा मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो गए हैं, जहां 250 सीटें हो। प्रदेश में भी सीटों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी बन गए हैं।