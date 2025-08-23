गोबरा नवापारा तहसील का चना बीज घोटाला, जांच में 2 अधिकारी पाए गए दोषी, ऐसे चला सच्चाई का पता

चना बीज घोटाला लगभग 12 लाख रुपए का है। विभाग के अनुसार इस क्षेत्र के ग्रामों में चना की खेती को बढ़ावा देने और इसके प्रदर्शन के लिए विभाग ने योजना के तहत 100 हेक्टेयर में फसल लगने के लिए निशुल्क चना बीज वितरित कराया था। इसके लिए विभाग ने 100 किसानों की सूची भी बनाई थी। इन किसानों को एकड़ के अनुसार चना बीज का वितरण किया जाना था, लेकिन दोनों कृषि विस्तार अधिकारियों ने 100 हेक्टेयर की जगह 6 प्रतिशत से भी कम हेक्टेयर के लिए बीज का वितरण किया। शेष बीज बाजार में बेच दिया। जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है।