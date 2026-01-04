Fraud News: जवानों के इलाज के नाम पर ठगी, डॉक्टर के खाते से 3.98 लाख पार, जानें मामला…

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)
Fraud News: राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर से साइबर ठगों ने सीआरपीएफ के जवानों के इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। उनके बैंक खाते से 3 लाख से अधिक रुपए पार कर दिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर शिव कुमार सिंह के पास एक व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को सीआरपीएफ कैंप का अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्हें कैंप के 35 जवानों का इलाज और जांच कराना है। इस पर डॉक्टर राजी हो गए। इसके बाद ठग ने उन्हें सरकारी काम होने के कारण पेमेंट के लिए अकाउंट वेलीडेट कराने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने अपना बैंक खाते का डिटेल उन्हें दिया।
Fraud News: इसके बाद उनके दोस्त को वीडियो कॉल करके डॉक्टर के मोबाइल में ऑनलाइन भुगतान संबंधी एप्लीकेशन डाउनलोड कराया। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर के दो बैंक खातों से 3 लाख 98 हजार 984 रुपए पार हो गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग