Fraud News: जवानों के इलाज के नाम पर ठगी, डॉक्टर के खाते से 3.98 लाख पार, जानें मामला…

पुलिस के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर शिव कुमार सिंह के पास एक व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को सीआरपीएफ कैंप का अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्हें कैंप के 35 जवानों का इलाज और जांच कराना है। इस पर डॉक्टर राजी हो गए। इसके बाद ठग ने उन्हें सरकारी काम होने के कारण पेमेंट के लिए अकाउंट वेलीडेट कराने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने अपना बैंक खाते का डिटेल उन्हें दिया।