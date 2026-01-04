4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Fraud News: जवानों के इलाज के नाम पर ठगी, डॉक्टर के खाते से 3.98 लाख पार, जानें मामला…

Fraud News: बेमेतरा जिले के बेरला जनपद अंतर्गत ग्राम सिलघट में मध्य रात्रि चलते हाइवा (ट्रक) में अचानक भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 04, 2026

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)

जवानों के इलाज के नाम पर ठगी (photo source- Patrika)

Fraud News: राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर से साइबर ठगों ने सीआरपीएफ के जवानों के इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। उनके बैंक खाते से 3 लाख से अधिक रुपए पार कर दिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Fraud News: 35 जवानों का इलाज और जांच कराना है…

पुलिस के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर शिव कुमार सिंह के पास एक व्यक्ति ने कॉल किया। उसने खुद को सीआरपीएफ कैंप का अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्हें कैंप के 35 जवानों का इलाज और जांच कराना है। इस पर डॉक्टर राजी हो गए। इसके बाद ठग ने उन्हें सरकारी काम होने के कारण पेमेंट के लिए अकाउंट वेलीडेट कराने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने अपना बैंक खाते का डिटेल उन्हें दिया।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

Fraud News: इसके बाद उनके दोस्त को वीडियो कॉल करके डॉक्टर के मोबाइल में ऑनलाइन भुगतान संबंधी एप्लीकेशन डाउनलोड कराया। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर के दो बैंक खातों से 3 लाख 98 हजार 984 रुपए पार हो गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 12:05 pm

Published on:

04 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fraud News: जवानों के इलाज के नाम पर ठगी, डॉक्टर के खाते से 3.98 लाख पार, जानें मामला…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Ration Shop: कभी सर्वर तो कभी टाइमिंग का खेल, जिले में 650 से ज्यादा दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल रहीं

राशन दुकानें नहीं खुल रही नियमित रूप से (photo source- Patrika)
रायपुर

Road Accident: 48 घंटे में 90 रोड एक्सीडेंट, आंबेडकर अस्पताल-एम्स के ट्रामा सेंटर हुए फुल

नए साल का जश्न पड़ा भारी (photo source- Patrika)
रायपुर

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड–2025 की घोषणा(photo-patrika)
रायपुर

SIR Claim Objection: एसआईआर में दावा-आपत्ति के दौरान बढ़ी परेशानी, राशन कार्ड-आधार नहीं किए जा रहे मान्य

मान्य दस्तावेज लौटा रहे जिम्मेदार (photo source- Patrika)
रायपुर

कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई

गांजा तस्करी पर कड़ी कार्रवाई! कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई, दो-दो लाख रुपए जुर्माना...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.