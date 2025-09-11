सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा 3D मिनिएचर, डिजिटल आर्ट ने दिया पर्सनैलिटी दिखाने का नया अंदाज

3D Miniatures: ताबिर हुसैन/सोशल मीडिया पर हर दिन नए ट्रेंड्स जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार जो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, वह कुछ ज्यादा ही हटकर है। इसमें लोग खुद का 3डी मिनिएचर वर्जन बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। यह मिनिएचर एकदम खिलौने की पैकिंग में रखा दिखाई देता है, मानो किसी दुकान में बिकने वाला एक्शन फिगर हो। दिलचस्प यह कि इन पोस्ट्स को लोग केवल अपनी शक्ल दिखाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसमें अपनी पर्सनैलिटी, शौक और काम को भी पिरो रहे हैं। खास बात यह कि इस ट्रेंड को विभिन्न विधाओं का कलाकार वर्ग ज्यादा फॉलो करता दिखाई दे रहा है।
इस ट्रेंड में किसी का छोटा सा पुतला बनाया जाता है, जिसमें उसके चेहरे से लेकर पहनावे तक की बारीकी झलकती है। कई लोग इसे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ दिखाते हैं, जहां उनका डिजिटल वर्जन बनता नजर आता है। इससे यह आभास होता है कि एक इंसान और उसका खिलौना रूप एक साथ मौजूद हैं। कोई खुद को म्यूजिक लवर बताता है, तो कोई अपने मिनिएचर में किताबें या स्पोर्ट्स का टच देता है। नतीजा यह कि देखने वालों को पुतले में भी वही इंसान झलकता है, जिसे वे जानते हैं।
नवोदित अभिनेता आयुष राजवैद्य कहते हैं, सोशल मीडिया पर आए इस बदलाव को केवल मजाक या मनोरंजन के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह आज की डिजिटल पीढ़ी की सोच को भी दर्शाता है। युवा अब अपनी पर्सनैलिटी को मजेदार, विजुअल और शेयर-फ्रेंडली तरीकों में पेश करना चाहते हैं। 3डी मिनिएचर उनके लिए उसी का नया टूल बन गया है। जो तस्वीरें पहले साधारण पोस्ट बनकर आती थीं, अब वही खिलौने की पैकिंग में आकर कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही हैं।
3D Miniatures: इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 3डी मिनिएचर अब वायरल होने का नया हथियार बन गए हैं। क्रिएटर्स अपनी पहचान इसमें इस तरह पैक कर रहे हैं जैसे कोई ब्रांड प्रॉडक्ट हो। कुछ लोग इसे फिल्म स्टार की तरह पेश कर रहे हैं, तो कुछ मजेदार कैप्शन जोड़कर ह्यूमर का तड़का लगा रहे हैं। इस तरह का विजुअल दर्शकों को तुरंत आकर्षित करता है और स्क्रॉल रोक देता है। यही वजह है कि यह ट्रेंड खासकर युवाओं में तेजी से फैल रहा है।