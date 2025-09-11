सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा 3D मिनिएचर, डिजिटल आर्ट ने दिया पर्सनैलिटी दिखाने का नया अंदाज

3D Miniatures: ताबिर हुसैन/सोशल मीडिया पर हर दिन नए ट्रेंड्स जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार जो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, वह कुछ ज्यादा ही हटकर है। इसमें लोग खुद का 3डी मिनिएचर वर्जन बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। यह मिनिएचर एकदम खिलौने की पैकिंग में रखा दिखाई देता है, मानो किसी दुकान में बिकने वाला एक्शन फिगर हो। दिलचस्प यह कि इन पोस्ट्स को लोग केवल अपनी शक्ल दिखाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसमें अपनी पर्सनैलिटी, शौक और काम को भी पिरो रहे हैं। खास बात यह कि इस ट्रेंड को विभिन्न विधाओं का कलाकार वर्ग ज्यादा फॉलो करता दिखाई दे रहा है।