Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, अपहरण फिर बलात्कार का आरोप, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

CG News: न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद माना की पीड़िता शिक्षित थी, उसने दिनेश को अपना लोकेशन भेजा, घर पर रुकवाया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

पीड़िता ने लगाया बलात्कार का आरोप (Photo source- Patrika)
पीड़िता ने लगाया बलात्कार का आरोप (Photo source- Patrika)

CG News: सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती करना फिर उस पर अपहरण व बलात्कार का आरोप लगाने का मामला आरक्षी केंद्र में दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी में हुई। सुनवाई में न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश कुमार जांगड़ा को दोषमुक्त कर दिया।

मामला का संक्षिप्त इस प्रकार है। इसमें पीड़िता की दिनेश कुमार जांगड़े से इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच घंटों बात होती थी। पीड़िता ने दिनेश को अपना लोकेशन तक भेजा था। इसके बाद दिनेश जगदलपुर आया व पीड़िता से मिला। वह उसके पति की अनुपिस्थति में उसके घर पर रुका। इसके बाद दोनों रायपुर होते हुए निजामुद्दीन जाने के लिए निकल गए।

इधर पति ने घर पर पत्नी को न पाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए साइबर सेल व पुलिस ने दोनों को एक रेल में भंडारा में पकड़ा। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि दिनेश ने उसके साथ बलात्कार किया व धमकी देते हुए उसे अपने साथ लेकर चला गया। इन आरोप को साबित करने पीड़िता व अन्य असफल रहे।

ये भी पढ़ें

Bike rally with weapon: हाथ में धारदार हथियार लहराते शहर में निकाली बाइक रैली, वीडियो देख पुलिस ने 10 युवकों को दबोचा
अंबिकापुर
Bike rally with weapon

CG News: न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद माना की पीड़िता शिक्षित थी, उसने दिनेश को अपना लोकेशन भेजा, घर पर रुकवाया। बस व ट्रेन में भी किसी तरह सहायता के लिए कोशिश नहीं की। इस बात पर अभियुक्त को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश वंदना वर्मा ने दिया है। अभियुक्त दिनेश कुमार जांगड़ा की ओर से पैरवी अधिवक्ता विपुल श्रीवास्तव ने की है।

ये भी पढ़ें

वोट चोरी बयान पर गरमाई सियासत, CM सलाहकार का आरोप– कांग्रेस सोशल मीडिया आतंकी हैंडलर्स से भी ज्यादा खतरनाक
रायपुर
वोट चोरी के गठबंधन बयान पर जताई आपत्ति (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, अपहरण फिर बलात्कार का आरोप, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.