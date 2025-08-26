CG News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, अपहरण फिर बलात्कार का आरोप, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

CG News: न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद माना की पीड़िता शिक्षित थी, उसने दिनेश को अपना लोकेशन भेजा, घर पर रुकवाया। बस व ट्रेन में भी किसी तरह सहायता के लिए कोशिश नहीं की। इस बात पर अभियुक्त को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश वंदना वर्मा ने दिया है। अभियुक्त दिनेश कुमार जांगड़ा की ओर से पैरवी अधिवक्ता विपुल श्रीवास्तव ने की है।