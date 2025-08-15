Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: पटवारी संघ 16 अगस्त से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य, इन मांगों को लेकर दी चेतावनी!

CG News: पटवारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कंप्यूटर, लैपटाप, इंटरनेट सुविधा युक्त एंड्रायड मोबाइल, प्रिंटर, स्केनर और एक सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता है।

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

पटवारी संघ 16 से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य (Photo source- Patrika)
पटवारी संघ 16 से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य (Photo source- Patrika)

CG News: राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव भोई ने बताया कि फसल गिरदावर का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण करना है, ताकि किसान समय पर पंजीयन कराकर अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेच सके, लेकिन संसाधन की कमी के चलते पटवारियों को काम करने में परेशानी हो रही है। पटवारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कंप्यूटर, लैपटाप, इंटरनेट सुविधा युक्त एंड्रायड मोबाइल, प्रिंटर, स्केनर और एक सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता है।

अभिलेख ऑनलाइन किए जाने के बाद से आज तक पटवारियों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पटवारी अपने ही निजी संसाधन से किसानों एवं शासन के कार्यों को निवर्हन करते थक गए हैं। अब नक्शा बटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, कम्प्यूटर, लैपटाप और बिना कोई सुविधा नहीं किया जा सकता।

CG News: पटवारी आखिर कब तक अलग अलग कार्यों के लिए अपने वेतन से मोबाइल के लिए 15000, कम्प्यूटर लैपटाप के लिए 50,000, प्रतिमाह 500 रूपए नेट का खर्च वहन करते रहेंगे। कई बार शासन-प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपकर संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। यदि 15 अगस्त तक संसाधन, भत्ता प्रदान नहीं किया गया, तो 16 अगस्त से प्रदेश के सभी पटवारी ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे।



Updated on:

15 Aug 2025 01:44 pm

Published on:

15 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: पटवारी संघ 16 अगस्त से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य, इन मांगों को लेकर दी चेतावनी!

