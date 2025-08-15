CG News: पटवारी संघ 16 अगस्त से नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य, इन मांगों को लेकर दी चेतावनी!

CG News: राजस्व पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष वासुदेव भोई ने बताया कि फसल गिरदावर का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण करना है, ताकि किसान समय पर पंजीयन कराकर अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेच सके, लेकिन संसाधन की कमी के चलते पटवारियों को काम करने में परेशानी हो रही है। पटवारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कंप्यूटर, लैपटाप, इंटरनेट सुविधा युक्त एंड्रायड मोबाइल, प्रिंटर, स्केनर और एक सुविधा युक्त कार्यालय की आवश्यकता है।