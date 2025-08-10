Fraud News: ई-कॉमर्स सर्च के बाद आया इंस्टाग्राम मैसेज, ऑनलाइन टॉस्क में फंसकर गंवाए 80 हजार

Fraud News: नवा रायपुर इलाके की एक युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई। उन्हें ऑनलाइन टॉस्क पूरे करने पर रिवार्ड के रूप में पैसे देने का झांसा दिया गया। शुरुआत में उन्हें टॉस्क पूरा करने पर पैसे मिले। इसके बाद उन्हें पेड टॉस्क देने लगे। इसी के जरिए 80 हजार से अधिक ठग लिया। इसकी शिकायत पर नवा रायपुर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, 37 वर्षीया युवती ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर कुछ सर्च कर रही थी। इसके कुछ देर बाद उनके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया,जिसमें ऑनलाइन टॉस्क पूरा करने पर रिवार्ड के तौर पर पैसे देने का दावा किया गया। युवती उसके झांसे में आ गई। लिंक को ओपन किया, तो उसे एक टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ा गया। इसके बाद उसमें अलग-अलग ऑनलाइन टॉस्क दिए गए।
Fraud News: शुरुआत में इस टॉस्क को पूरा करने पर उन्हें 150 रुपए, फिर 6 टॉस्क पूरे करने पर 1 हजार रुपए मिला। इसके बाद उन्हें पेड टॉस्क लेने कहा गया। इसके बाद कई बार में उनसे कुल 88 हजार रुपए जमा कराया गया। इसके बाद उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया गया। इसकी शिकायत पर राखी पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।