Fraud News: ई-कॉमर्स सर्च के बाद आया इंस्टाग्राम मैसेज, ऑनलाइन टॉस्क में फंसकर गंवाए 80 हजार

Fraud News: शुरुआत में इस टॉस्क को पूरा करने पर उन्हें 150 रुपए, फिर 6 टॉस्क पूरे करने पर 1 हजार रुपए मिला। इसके बाद उन्हें पेड टॉस्क लेने कहा गया। इसके बाद कई बार में उनसे कुल 88 हजार रुपए जमा कराया गया। इसके बाद उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया गया। इसकी शिकायत पर राखी पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।