सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से शिक्षिका प्रीति यादव ने शशि वाघे व उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रीति के मुताबिक शनिवार शाम को बिना परमिशन के स्कूल में कुछ लोगों के घुसने की सूचना मिली। इसके बाद वह रूपिका लॉरेंस, पल्लवी व अन्य के साथ स्कूल पहुंची। इस दौरान अनवर अली, वैभव तथा अन्य कुछ लोगों ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत पर शशि वाघे, सपना जॉर्ज, अनवर अली, निलिमा रॉबिंस, मौरिशन जार्ज, वैभव व अन्य केस दर्ज किया गया है।