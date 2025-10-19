Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Crime News: रायपुर के सालेम स्कूल में शनिवार की शाम एजुकेशन बोर्ड की महिला सचिव से जमकर मारपीट की गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस व अन्य के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

Crime (File Photo)

Crime (File Photo)

CG Crime News: रायपुर के सालेम स्कूल में शनिवार की शाम एजुकेशन बोर्ड की महिला सचिव से जमकर मारपीट की गई। इस मामले में छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस व अन्य के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। नितिन के खिलाफ यह पांचवीं एफआईआर है। इससे पहले अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ ठगी सहित अन्य चार मामले दर्ज हैं। मामले में दूसरे पक्ष ने भी महिला सचिव व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

पुलिस के मुताबिक, शशि वाघे छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सचिव हैं। शनिवार को सोसाइटी एवं फर्म रजिस्टार में पेशी में शामिल होने के बाद वे अपने सहयोगियों के साथ सालेम स्कूल गई थीं। इसी दौरान नितीन लारेंस, जयदीप राबिन्सन, रूपिका लारेंस, राकेश जयराज, प्रीति यादव, राहुल करीम, शुभवानी, साक्षी, यूऐल, असीम विक्रम, बिशप सुषमा कुमार, सुबोध कुमार, गजेंद्र और अन्य लोगों ने उनसे गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी।

उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनसे मारपीट की। नुकीली वस्तु से हमला किया। उनका मोबाइल तोड़ दिया। इसकी शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 296, 351(2) के तहत केस दर्ज किया है।

CG Crime News: दूसरे पक्ष का भी मामला दर्ज

इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से शिक्षिका प्रीति यादव ने शशि वाघे व उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रीति के मुताबिक शनिवार शाम को बिना परमिशन के स्कूल में कुछ लोगों के घुसने की सूचना मिली। इसके बाद वह रूपिका लॉरेंस, पल्लवी व अन्य के साथ स्कूल पहुंची। इस दौरान अनवर अली, वैभव तथा अन्य कुछ लोगों ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत पर शशि वाघे, सपना जॉर्ज, अनवर अली, निलिमा रॉबिंस, मौरिशन जार्ज, वैभव व अन्य केस दर्ज किया गया है।

धोखाधड़ी में भी नहीं हुई गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस के खिलाफ अलग-अलग थानों 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ठगी के मामले भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सिविल लाइन थाने में 19 जून 2025 को नितिन उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, एसके नंदा, अजय उमेश जेस, बीके नायक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ।

बिलासपुर में राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की शिकायत पर नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिनसंस व अन्य के खिलाफ अगस्त 2024 में बीएनएस की धारा 324, 329, 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ। तिल्दा-नेवरा थाने में 2 जून 2025 को पादरी सेमसन सेमुअल की शिकायत पर नितिन व अन्य लोगों के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज के आरोप में मामला दर्ज हुआ। भिलाई नगर थाने में 61 वर्षीया बुजुर्ग नीलिमा रॉबिंस को नितिन ने फोन में अश्लील गाली-गलौज की। वहां भी मामला दर्ज हुआ। अब सिविल लाइन में फिर एक एफआईआर दर्ज हुई है।

ये भी पढ़ें

क्या मजबूरी थी मां की? 9 साल की बच्ची की हत्या के बाद फांसी के फंदे पर झूली… एक साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव
बालोद
मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 12:53 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें

BSc Nursing, CG News
रायपुर

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ दे रहा बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान, रायपुर में खुला 700 डिजाइन वाला देश का पहला स्टोर रूम

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

फ्लाइट (फोटो सोर्स-Ai)
रायपुर

ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा…

ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा...(photo-patrika)
रायपुर

पत्रिका इंटरव्यू: फिल्म सिटी और सब्सिडी मेरी प्राथमिकता में शामिल, मोना सेन बोलीं- बहन को बड़े डायरेक्टर ने फिल्म का ऑफर दिया था लेकिन…

फिल्म सिटी और सब्सिडी मेरी प्राथमिकता में शामिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.