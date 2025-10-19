क्या मजबूरी थी मां की? 9 साल की बच्ची की हत्या के बाद फांसी के फंदे पर झूली… एक साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका के घर में लगभग 8 लोग रहते हैं। शुक्रवार की रात घर में खाना खाने के बाद कुछ लोग गौरी-गौरा स्थल पर आयोजन देखने गए हुए थे। वहीं मां व उसकी बेटी और उसका भाई घर पर अपनी मां के कमरे में सो रहे थे। रात 12 बजे करीब बेटे को बाथरूम लगी तो वह उठकर चला गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया तो उसकी मां ने दरवाजा अंदर से लगा दिया और बेटा अपने मामा के पास सोने के लिए चला गया। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के करीब ही आरोपी मां ने पहले अपनी बेटी का गला दबाया और फिर खुद फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले से सनसनी फैल गई है।