Chhattisgarh News: महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 50 प्रतिशत की छूट, रायपुर में 1 हजार से अधिक पंजीयन

रायपुर में पिछले मई माह में 2026 रजिस्ट्री हुई हैं, जिनमें 1105 महिलाओं के नाम पर हुई है। महिलाओं के नाम पर ज्यादा रजिस्ट्री की वजह जरूर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट हो सकती है, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को मिलने लगा है। एक ओर जहां पंजीयन विभाग में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ज्यादा होने लगी है, वहीं महिलाएं प्रॉपर्टी की ऑनर भी बनने लगी हैं। इससे पहले तक पुरुषों के नाम पर ही ज्यादा रजिस्ट्री होती रही है। यह पहली बार है, जब महिलाओं के नाम पर ज्यादा रजिस्ट्री होने लगी है।