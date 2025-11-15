Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी… दो मामलों में पुलिस जांच शुरू

CG Crime News: रायपुर दो अलग-अलग घटनाओं में एक में डॉक्टर के क्लीनिक से नोटों से भरा बैग पार हो गया। दूसरी में एक युवती के पर्स से जेवर पार हो गए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी... दो मामलों में पुलिस जांच शुरू(photo-patrika)

डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी... दो मामलों में पुलिस जांच शुरू(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर दो अलग-अलग घटनाओं में एक में डॉक्टर के क्लीनिक से नोटों से भरा बैग पार हो गया। दूसरी में एक युवती के पर्स से जेवर पार हो गए। इसकी शिकायत पर उरला और आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उदय रात्रे की आजाद चौक इलाके के आदर्श बाजार विवेकानंद आश्रम के पास दवाखाना है। 16 अक्टूबर की रात उन्होंने अपने बैग में 50 हजार रुपए रखे। इसे दवाखाना में छोड़कर चले गए। अगले दिन लौटे तो बैग से नोटों का बंडल गायब था। इसकी शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

CG Crime News: 70 हजार का मंगलसूत्र गायब

उरला इलाके में रहने वाली नेहा लहरे से मिलने 9 नवंबर को उसकी सहेली पहुंची। कुछ देर बाद सभी वापस चले गए। इसके कुछ देर बाद नेहा ने अपने पर्स में रखे सोने के मंगलसूत्र की जांच की तो नहीं था। करीब 70 हजार रुपए कीमत का मंगलसूत्र पर्स में नहीं था। इसकी शिकायत पर उरला पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।

सेल्समैन के घर से नकदी-जेवर पार

रायपुर ञ्च पत्रिका. डीडी नगर इलाके में चोरों ने एक सेल्समैन के घर धावा बोला। घर के पीछे से चोर भीतर घुसे। इसके बाद सोने-चांदी व नकदी चुराकर भाग निकले। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महादेवघाट रायपुरा निवासी धीरज देवांगन सेल्समैन का काम करता है। 11 नवंबर को वे अपने परिवार के साथ बाहर चले गए। दो दिन बाद सुबह लौटे तो घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था।

घर के भीतर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का लॉक टूटा मिला। उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर जिसमें चांदी की 2 जोड़ी मोटी पायल, करधन, चांदी की चेन, सोने का हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चेन, सोने की बाली, सोने की अंगूठी आदि और नकदी सहित 1 लाख से अधिक सामान गायब था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

रविवि में पीएचडी की 979 सीटें रिक्त

रायपुर ञ्च पत्रिका. पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं और शोध निदेशक नहीं मिल पाने के कारण पीएचडी में प्रवेश नहीं ले सके हैं और पीएचडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वैधता शेष है।

ऐसे इच्छुक आवेदकों से पीएचडी रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर से 28 नवंबर तक निर्धारित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने सूचना जारी कर प्रवेश प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 08:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी… दो मामलों में पुलिस जांच शुरू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकारी मेडिकल कॉलेज में दूसरा साल भी खाली, हिंदी माध्यम MBBS को नहीं मिल रहे छात्र…

हिंदी माध्यम MBBS बेअसर? दो साल से नहीं आया एक भी अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम में एक भी एडमिशन नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी…

CG News: रायपुर में लेज़र लाइट पर नो-एक्शन! आंखों के लिए खतरनाक, अब कोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कड़ाके की ठंड का असर, सांस फूलने और लो ऑक्सीजन वाले मरीज बढ़े(photo-patrika)
रायपुर

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला, पढ़े महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर

CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail…

CG D.El.Ed.-B.Ed Counseling: रिक्त डीएलएड–बीएड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू, यहां जानें पूरी detail...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.