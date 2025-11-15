डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी… दो मामलों में पुलिस जांच शुरू

रायपुर ञ्च पत्रिका. डीडी नगर इलाके में चोरों ने एक सेल्समैन के घर धावा बोला। घर के पीछे से चोर भीतर घुसे। इसके बाद सोने-चांदी व नकदी चुराकर भाग निकले। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महादेवघाट रायपुरा निवासी धीरज देवांगन सेल्समैन का काम करता है। 11 नवंबर को वे अपने परिवार के साथ बाहर चले गए। दो दिन बाद सुबह लौटे तो घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था।