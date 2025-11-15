डॉक्टर के दवाखाने से 50 हजार पार, युवती के पर्स से जेवर चोरी... दो मामलों में पुलिस जांच शुरू(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर दो अलग-अलग घटनाओं में एक में डॉक्टर के क्लीनिक से नोटों से भरा बैग पार हो गया। दूसरी में एक युवती के पर्स से जेवर पार हो गए। इसकी शिकायत पर उरला और आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उदय रात्रे की आजाद चौक इलाके के आदर्श बाजार विवेकानंद आश्रम के पास दवाखाना है। 16 अक्टूबर की रात उन्होंने अपने बैग में 50 हजार रुपए रखे। इसे दवाखाना में छोड़कर चले गए। अगले दिन लौटे तो बैग से नोटों का बंडल गायब था। इसकी शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
उरला इलाके में रहने वाली नेहा लहरे से मिलने 9 नवंबर को उसकी सहेली पहुंची। कुछ देर बाद सभी वापस चले गए। इसके कुछ देर बाद नेहा ने अपने पर्स में रखे सोने के मंगलसूत्र की जांच की तो नहीं था। करीब 70 हजार रुपए कीमत का मंगलसूत्र पर्स में नहीं था। इसकी शिकायत पर उरला पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
रायपुर ञ्च पत्रिका. डीडी नगर इलाके में चोरों ने एक सेल्समैन के घर धावा बोला। घर के पीछे से चोर भीतर घुसे। इसके बाद सोने-चांदी व नकदी चुराकर भाग निकले। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महादेवघाट रायपुरा निवासी धीरज देवांगन सेल्समैन का काम करता है। 11 नवंबर को वे अपने परिवार के साथ बाहर चले गए। दो दिन बाद सुबह लौटे तो घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था।
घर के भीतर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का लॉक टूटा मिला। उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर जिसमें चांदी की 2 जोड़ी मोटी पायल, करधन, चांदी की चेन, सोने का हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चेन, सोने की बाली, सोने की अंगूठी आदि और नकदी सहित 1 लाख से अधिक सामान गायब था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
रायपुर ञ्च पत्रिका. पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं और शोध निदेशक नहीं मिल पाने के कारण पीएचडी में प्रवेश नहीं ले सके हैं और पीएचडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वैधता शेष है।
ऐसे इच्छुक आवेदकों से पीएचडी रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर से 28 नवंबर तक निर्धारित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने सूचना जारी कर प्रवेश प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग