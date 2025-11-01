PM प्रवास से रायपुर एयरपोर्ट की 7 फ्लाइटों का शेड्यूल बदला, 1 से 3 घंटे की देरी से भरेंगी उड़ानें…

एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 9.30 वाली बेंगलूरु, 9.55 की गोवा और 10.30 बजे की हैदराबाद फ्लाइट के साथ ही शाम 3.20 वाली चेन्नई, 4.15 वाली विशाखापट्टनम, 4.25 वाली हैदराबाद और 5 बजे वाली मुंबई के साथ ही कोलकाता और दिल्ली सहित कुछ अन्य फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया है। बताया जाता है कि पीएम के विशेष विमान के रनवे पर उतरने के बाद पार्किंग क्षेत्र को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा।