PM प्रवास से रायपुर एयरपोर्ट की 7 फ्लाइटों का शेड्यूल बदला, 1 से 3 घंटे की देरी से भरेंगी उड़ानें...(photo-patrika)
Raipur Airport: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक दिवसीय प्रवास को देखते हुए 7 यात्री विमानों के शेड्यूल में फेरबदल किया गया है। उनके विशेष विमान के सुबह 9.40 को लैंड करने और शाम 4.25 वापस लौटने तक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का संचालन प्रभावित होगा। उक्त अवधि में उड़ाने भरने वाली फ्लाइटें अपने निर्धारित समय से 1-3 तीन घंटे तक रीशेड्यूल होंगी।
एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 9.30 वाली बेंगलूरु, 9.55 की गोवा और 10.30 बजे की हैदराबाद फ्लाइट के साथ ही शाम 3.20 वाली चेन्नई, 4.15 वाली विशाखापट्टनम, 4.25 वाली हैदराबाद और 5 बजे वाली मुंबई के साथ ही कोलकाता और दिल्ली सहित कुछ अन्य फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया है। बताया जाता है कि पीएम के विशेष विमान के रनवे पर उतरने के बाद पार्किंग क्षेत्र को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा।
इसके बाद ही यात्री विमानों को उतारा जाएगा। वहीं, शाम को उड़ान भरने वाली फ्लाइटों में फेरबदल कर चलाया जाएगा। पीएम की फ्लाइट उतरने और वापसी की उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही यात्री विमान का आवागमन होगा। पीएम प्रवास को देखते हुए हवाई यात्रियों को फ्लाइटों की टाइमिंग को देखते हुए 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, ताकि निर्धारित समय पर आवागमन कर सकें।
