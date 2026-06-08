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Mini City Bus: रायपुर में दौड़ेंगी 8 नई मिनी सिटी बसें, रेलवे स्टेशन तक सिर्फ 25 रुपये होगा किराया, ट्रैफिक से भी मिलेगी राहत

Raipur News: ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ-साथ लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है।

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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 08, 2026

Mini City Bus

रायपुर में दौड़ेंगी 8 नई मिनी सिटी बसें (Photo AI)

Mini City Bus: रायपुर शहर में आज से आठ नई मिनी सिटी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख मार्गों पर आवागमन आसान होगा। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन तक का किराया मात्र 25 रुपये निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को किफायती सफर का विकल्प मिलेगा। नई बसों के संचालन से ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ-साथ लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है।

Mini City Bus: हर 15 से 20 मिनट में मिलेगी बस

ये बसें टाटीबंध चौक से रेलवे स्टेशन और पचपेड़ी नाका होते हुए आईएसबीटी तक चलेंगी। यात्रियों के लिए टाटीबंध से रेलवे स्टेशन तक किराया 25 रुपये तय किया गया है। संचालन की शुरुआत 45 दिनों के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है। बसें हर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध होंगी, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। शहरवासियों को इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

दो रूट तय

इसमें पहला रूट टाटीबंध चौक से शुरू होकर आमापारा होते हुए रेलवे स्टेशन तक रहेगा। वहीं दूसरा रूट अंतरराज्यीय बस स्टैंड भांटागांव से शुरू होकर संतोषी नगर चौक होते हुए पचपेड़ी नाका चौक, सिद्धार्थ चौक, कालीबाड़ी और घड़ी चौक से रेलवे स्टेशन तक का है।

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Updated on:

08 Jun 2026 02:14 pm

Published on:

08 Jun 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Mini City Bus: रायपुर में दौड़ेंगी 8 नई मिनी सिटी बसें, रेलवे स्टेशन तक सिर्फ 25 रुपये होगा किराया, ट्रैफिक से भी मिलेगी राहत

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