Mini City Bus: रायपुर में दौड़ेंगी 8 नई मिनी सिटी बसें, रेलवे स्टेशन तक सिर्फ 25 रुपये होगा किराया, ट्रैफिक से भी मिलेगी राहत

Mini City Bus: रायपुर शहर में आज से आठ नई मिनी सिटी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख मार्गों पर आवागमन आसान होगा। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन तक का किराया मात्र 25 रुपये निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को किफायती सफर का विकल्प मिलेगा। नई बसों के संचालन से ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ-साथ लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है।