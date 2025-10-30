CG Film City: अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नवा रायपुर में तैयार होगी फिल्म सिटी, कलाकारों व युवाओं को मिलेगा अवसरों का मंच

CG Film City: छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की नवनियुक्त अध्यक्ष मोना सेन ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने फिल्म सिटी परियोजना और फिल्म नीति से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आचार्य ने नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण का विस्तृत खाका साझा करते हुए उसका प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और संस्कृति तीनों को नई मजबूती मिलेगी।