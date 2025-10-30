Patrika LogoSwitch to English

CG Film City: अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नवा रायपुर में तैयार होगी फिल्म सिटी, कलाकारों व युवाओं को मिलेगा अवसरों का मंच

CG Film City: छत्तीसगढ़ को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और संस्कृति तीनों को नई मजबूती मिलेगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 30, 2025

CG Film City: अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नवा रायपुर में तैयार होगी फिल्म सिटी, कलाकारों व युवाओं को मिलेगा अवसरों का मंच

नवा रायपुर में तैयार होगी फिल्म सिटी (Photo Patrika)

CG Film City: छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की नवनियुक्त अध्यक्ष मोना सेन ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने फिल्म सिटी परियोजना और फिल्म नीति से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आचार्य ने नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण का विस्तृत खाका साझा करते हुए उसका प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और संस्कृति तीनों को नई मजबूती मिलेगी।

प्रेजेंटेशन देखने के बाद मोना सेन ने कहा, रायपुर में अत्याधुनिक तकनीक और सृजनात्मक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ-साथ प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता के अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने पर जोर: सेन ने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, यह समय है जब प्रदेश के कलाकारों और तकनीशियनों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिले। फिल्म सिटी इस दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के महाप्रबंधक वेदव्रत सिरमौर, उपमहाप्रबंधक पूनम शर्मा अन्य अधिकारी और कंसलटेंट उपस्थित थे।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Film City: अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नवा रायपुर में तैयार होगी फिल्म सिटी, कलाकारों व युवाओं को मिलेगा अवसरों का मंच

