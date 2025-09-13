CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग बाप को सुनसान मैदान में छोड़ा, समाजसेवियों और पुलिस ने घर पहुंचाया

स्थिति देखकर रिंकु ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। युवाओं ने दया भाव दिखाते हुए उन्हें खाना-पानी खिलाया और पूरी रात भूखे-प्यासे रहे बुजुर्ग को संभाला। इसके बाद युवाओं ने मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सीधे थाना हसौद प्रभारी आशीष यादव को सूचना दी। थाना प्रभारी ने बिना देर किए पुलिस वाहन भेजकर रात लगभग 11 बजे बुजुर्ग शारदा ध्रुव को सुरक्षित उनके घर तोरला कठिया पहुंचाया। लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। पुलिस वाहन और अपने पिता को देखकर बेटे की नींद खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। शर्म से गड़बड़ाए स्वर में उसने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कही।