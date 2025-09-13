Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग बाप को सुनसान मैदान में छोड़ा, समाजसेवियों और पुलिस ने घर पहुंचाया

CG News: रात के अंधेरे में लाचार बुजुर्ग जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। इसी दौरान ग्राम पलौद के युवा साथी रिंकु चंद्रकार रास्ते से गुजर रहे थे। सड़क किनारे गाड़ी की रोशनी बुजुर्ग पर पड़ते ही उन्हें शंका हुई।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 13, 2025

CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग बाप को सुनसान मैदान में छोड़ा, समाजसेवियों और पुलिस ने घर पहुंचाया
बुजुर्ग बाप को सुनसान मैदान में छोड़ा (Photo Patrika)

CG News: मानवता को शर्मसार करने वाली घटना नया रायपुर के तांदुल गांव के पास सामने आई। कलयुगी बेटे ने अपने अपाहिज बुजुर्ग पिता को ‘पेट्रोल भरवाने जा रहा हूं’ कहकर सुनसान मैदान में छोड़ दिया और स्वयं भाग निकला। रात के अंधेरे में लाचार बुजुर्ग जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। इसी दौरान ग्राम पलौद के युवा साथी रिंकु चंद्रकार रास्ते से गुजर रहे थे। सड़क किनारे गाड़ी की रोशनी बुजुर्ग पर पड़ते ही उन्हें शंका हुई। नजदीक जाने पर बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पानी मांगा।

स्थिति देखकर रिंकु ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। युवाओं ने दया भाव दिखाते हुए उन्हें खाना-पानी खिलाया और पूरी रात भूखे-प्यासे रहे बुजुर्ग को संभाला। इसके बाद युवाओं ने मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सीधे थाना हसौद प्रभारी आशीष यादव को सूचना दी। थाना प्रभारी ने बिना देर किए पुलिस वाहन भेजकर रात लगभग 11 बजे बुजुर्ग शारदा ध्रुव को सुरक्षित उनके घर तोरला कठिया पहुंचाया। लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। पुलिस वाहन और अपने पिता को देखकर बेटे की नींद खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। शर्म से गड़बड़ाए स्वर में उसने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कही।

ग्रामीणों ने कहा

ऐसे बेटे समाज को कलंकित करते हैं, वहीं युवाओं और पुलिस ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए समाज को जागरूक संदेश दिया है कि अपनों को त्यागना पाप है, सेवा करना धर्म। यह घटना न केवल बुजुर्गों की दुर्दशा की तस्वीर पेश करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में आज भी ऐसे सजग युवक और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, जो मानवता को जीवित रखे हुए हैं।

Updated on:

13 Sept 2025 12:28 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग बाप को सुनसान मैदान में छोड़ा, समाजसेवियों और पुलिस ने घर पहुंचाया

