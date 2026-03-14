छत्तीसगढ़ में दिखी ग्रामीण संस्कृति की अनोखी झलक, बैलगाडिय़ों में सजी बारात, विधायक संग दूल्हा निकला

विधायक रोहित साहू ने कहा कि हमारी ग्रामीण संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली पहचान हैं। आधुनिकता के साथ यदि हम अपनी परंपराओं को भी जीवित रखें, तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा। भाजपा जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि आजकल विवाह समारोहों में अनावश्यक खर्च और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे पारंपरिक आयोजन समाज को सादगी और संस्कृति से जोडऩे का संदेश देते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव ने भी कहा कि गांव की परंपराओं को जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इससे समाज में आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती मिलती है।