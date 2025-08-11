CG News: एथेनॉल के लिए एमओयू कराने के बाद प्लांट लगाना भूली कंपनियां, केवल 5 ने ही शुरू किया काम

जिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों को भी फायदा होगा। खासकर गन्ना उत्पादक किसानों को। क्योंकि एथेनॉल उत्पादन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल मक्का, गन्ना आदि के पौधों का उपयोग किया जाता है। इसलिए एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने, मक्का, मकई के दानों की खरीदी भी बढ़ेगी। किसानों को ज्यादा दाम भी मिलेंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी भी होगी। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।