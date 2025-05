Akshaya Tritiya: : बाजार गुलजार, सराफा में 200 करोड़ तो वाहनों की बिक्री 50 करोड़ पार

रायपुर समेत पूरे प्रदेश (entire state including Raipur) में अक्षय तृतीया की धूम रही। सोने-चांदी की खरीदी (purchase of gold and silver) के साथ ही गाडियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों (vehicles, electronics and clothes) के बाजार में भीड़ दिखाई दी। पूरे राज्य में जहां सराफा मार्केट में लगभग 200 करोड़ ( 200 crores) का कारोबार हुआ। वहीं, वाहनों की खरीदी भी लगभग 50 करोड़ से अधिक की हुई।