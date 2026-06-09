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IAS Officers: 1991 से 1994 बैच के 7 IAS अफसरों की संपत्ति का खुलासा, सामने आया करोड़ों का लेखा-जोखा

IAS Offcer: जारी आंकड़ों में करोड़ों रुपये की जमीन, मकान, निवेश और अन्य परिसंपत्तियों का ब्योरा सामने आया है। संपत्ति के इस खुलासे को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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रायपुर

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राहुल जैन

Jun 09, 2026

IAS Officer

IAS Officers: 1991 से 1994 बैच के 7 IAS अफसरों की संपत्ति का खुलासा, सामने आया करोड़ों का लेखा-जोखाभारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसर हर साल केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपनी संपत्ति का लेखा-जोखा देते हैं। इसमें जमीन और मकान से जुड़ी जानकारी दी जाती है। विभागीय वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी देख सकता है।

IAS Officers: सात अफसरों की संपत्ति की जानकारी देखी

पत्रिका ने 1991 से 1994 बैच के सात अफसरों की संपत्ति की जानकारी देखी। इसमें पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। यह बात जरूर है कि मुख्य सचिव विकासशील को 2025 में दो संपत्ति मिली है। यह पारिवारिक हिस्सेदारी के तहत मिली है। इसमें उनके भाई का हिस्सा है। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने रायपुर में एक नई संपत्ति खरीदी है। इसके अलावा छह आईएएस अफसरों ने कोई भी नई संपत्ति नहीं खरीदी है।

विकासशील, मुख्य सचिव

  • नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड का मकान है। यह उनकी पत्नी के भी नाम है। इसकी कीमत 56 लाख 2 हजार 453 रुपए हैं। यह मकान 2014 में खरीदा था। इसकी वर्तमान कीमत 65 लाख रुपए है।
  • धरमपुर में हाउसिंग बोर्ड का मकान है। इसे 2008 में 4.45 लाख रुपए में स्वयं के नाम पर खरीदा था। इसकी वर्तमान कीमत 28.50 लाख है।
  • देहरादुन में एक मकान है। विरासत में मिला है। इसमें उनके भाई की 50 फीसदी की हिस्सेदारी है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। इससे 3 लाख रुपए किराए का मिलता है।
  • देहरादुन में एक प्लाट है। विरासत में मिला है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसमें उनके भाई को 50 फीसदी हिस्सेदारी है।

रेणु जी.पिल्ले

  • भोपाल 0.25 एकड़ खेती की जमीन 1995 में 90 हजार 300 रुपए में खरीदी। वर्तमान कीमत 50 लाख रुपए हैं। जमीन स्वयं के नाम पर है।
  • रायपुर के कचना में खेती की 0.25 एकड़ जमीन 2007 में स्वयं के नाम पर 6.26 लाख रुपए में खरीदी थी। जमीन की वर्तमान कीमत 50 लाख रुपए हैं।
  • आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 427 वर्ग गज की आवासी जमीन है। यह जमीन उनके नाना ने उनके नाम पर 21 हजार 500 रुपए में 1986 को खरीदी थी। वर्तमान में इसकी कीमत 30 लाख है।
  • तेलांगना में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है। इससे 1991 में खरीदा गया था। यह जमीन उनकी मां और बहन के नाम पर भी है। इसकी कीमत नहीं दी गई है।
  • नवा रायपुर में एक आवासी मकान है। यह मकान 78.64 लाख में खरीदा था। वर्तमान में इसकी कीमत 85 लाख है। यह मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया था।

मनोज कुमार पिंगुआ

  • झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के हटरिया ब्लॉक में लगभग 39 एकड़ पैतृक जमीन है। इसकी कीमत लगभग 18 लाख है। इससे लगभग 1.50 लाख की आय होती है। इसमें परिवारिक हिस्सेदारी है।
  • झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के ग्राम रिया में 0.80 एकड़, 0.55 एकड़ और 1 एकड़ पैतृक जमीन है। इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख है। इसमें परिवारिक हिस्सेदारी है।
  • ग्राम रिया में ही 0.22 एकड़ में पैतृक मकान है। इसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। इसमें परिवारिक हिस्सेदारी है।
  • पश्चिम सिंहभूम जिला के गांव में सिकुर्सी 0.60 एकड़ पैतृक कृषि भूमि है। इसकी कीमत 60 लाख रुपए हैं। इसमें परिवारिक हिस्सेदारी है।
  • पश्चिम सिंहभूम जिला के ग्राम रिया में 1.08 एकड़ में तालाब है। यह तालाब विरासत में मिला हुआ है। इसी कीमत 3 लाख रुपए है। इसमें परिवारिक हिस्सेदारी है।
  • रायपुर परसुलीडीह में 4800 वर्ग फीट का आवासी प्लाट है। यह उनकी और उनकी पत्नी के नाम पर है। इसकी कीमत लगभग 51.5 लाख रुपए है।
  • उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 77 में स्वयं और पत्नी के नाम पर 1951 वर्ग फीट का आवासी फ्लैट है। इससे साल में करीब 3 लाख 36 हजार रुपए की आय होती है।
  • रायपुर के सेरीखेड़ी में स्वयं के नाम पर 3600 वर्ग फीट का आवासी प्लाट है। इसकी कीमत 17 लाख 1 हजार 847 रुपए हैं।
  • रायपुर पुरैना में लोन लेकर 2141 वर्ग फीट का आवासी फ्लैट है। यह उनकी पत्नी के नाम पर भी है। इसके लिए लोन लिया था। इसकी कीमत लगभग 58.50 लाख रुपए हैं।

निधि छिब्बर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर

  • नवा रायपुर में हाउसिंग बोर्ड से मकान लिया है। यह उनके पति विकासशील के नाम पर भी है। इसकी कीमत 56 लाख 2 हजार 453 रुपए हैं। यह मकान 2014 में खरीदा था। इसकी वर्तमान कीमत 65 लाख रुपए है।

ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव

  • हरियाणा के गुडगांव में एक आवासी फ्लैट है। इसे 2008 में 1.48 करोड़ में अपने और पति के नाम पर खरीदा था। इसकी वर्तमान कीमत लगभग 2.5-3.50 करोड़ है। इससे सालाना 8 लाख 1 हजार रुपए की आय होती है।
  • रायपुर वीआईपी रोड में एक आवासी फ्लैट है। इसे 2025 में खरीदा है। यह उनके पति के नाम पर भी है। इसकी कीमत 1.75 करोड़ रुपए है।

सुब्रत साहू

  • रायपुर के धरमपुरा में एक आवासी प्लाट है। वर्तमान कीमत 4 लाख 47 हजार 401 रुपए है। इसे हाउसिंग बोर्ड से खरीदा।
  • लाभांडी में 3773 वर्ग फीट का एक प्लैट है। वर्तमान कीमत 92 लाख 99 हजार रुपए हैं। यह उनकी पत्नी के नाम पर भी है।
  • नवा रायपुर सेक्टर 15 में आवासी प्लाट है। इसे 50 लाख 10 हजार 163 रुपए में एनआरडीए से खरीदा था।

अमित अग्रवाल

रायपुर के धरमपुर में 441 वर्ग मीटर का आवासी प्लाट है। इसकी वर्तमान कीमत 6 लाख 38 हजार 512 रुपए है।

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Published on:

09 Jun 2026 01:02 pm

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