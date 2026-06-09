IAS Officers: 1991 से 1994 बैच के 7 IAS अफसरों की संपत्ति का खुलासा, सामने आया करोड़ों का लेखा-जोखा

पत्रिका ने 1991 से 1994 बैच के सात अफसरों की संपत्ति की जानकारी देखी। इसमें पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। यह बात जरूर है कि मुख्य सचिव विकासशील को 2025 में दो संपत्ति मिली है। यह पारिवारिक हिस्सेदारी के तहत मिली है। इसमें उनके भाई का हिस्सा है। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने रायपुर में एक नई संपत्ति खरीदी है। इसके अलावा छह आईएएस अफसरों ने कोई भी नई संपत्ति नहीं खरीदी है।