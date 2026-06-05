बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम, धंधा सरेआम… अवॉर्ड बिकते हैं, खरीदोगे क्या?

आयोजनकर्ताओं ने हमे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रेटी के वीडियो भी शेयर किए। पूरी पड़ताल में यह चौकाने वाला रहा कि आप अवार्ड के हकदार,योग्यता या इसके पात्र है कि नहीं इससे आयोजनकर्ताओं को कोई मतलब नहीं है, लेकिन 15 हजार से लेकर 75 हजार रुपए में सेलिब्रिटी के हाथों सम्मान का सौदा किया जा रहा है। इधर इवेंट कंपनी के सूत्रों का कहना है कि इस पूरे खेल में चीफ गेस्ट यानि जिनका नाम लिया जा रहा है, वे भी इस खेल में शामिल रहते हैं, उन्हें मोटी रकम ऑफर की जाती है। जिन्हें अवार्ड मिल रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में सेलिब्रिटी को कोई मतलब नहीं रहता।