बैंड-बाजा-बारात… शादी सीजन शुरू होते ही बाजार गुलजार, 1 लाख शादियां देंगी 3500 करोड़ का बिजनेस(photo-patrika)
CG News: राकेश टेंभुरकर/ ताबीर हुसैन. छत्तीसगढ़ में इस साल रेकॉर्ड 1 लाख शादियों में 3500 करोड़ रुपए की शहनाई बजेगी। देवउठनी एकादशी के बाद सड़कों पर बैंड-बाजा-बाराती दिखने लगे हैं। इसे देखते हुए सभी भवन, रिसॉर्ट और मैरिज लॉन बुक हो चुके हैं।
रेडीमेड कपड़ों से लेकर टेंट, बैंड, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी तक के कारोबार में उछाल आया है। इसके चलते दिवाली त्योहार के बाद भी बाजार में रौनक बनी हुई है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे है। वहीं जीएसटी की दर कम होने के कारण भी खरीदारी करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जबकि पिछले साल करीब 80 हजार शादियां हुई थी।
कैट के अनुसार प्रदेश में विवाह के दौरान 50 लाख से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वालों की संख्या 3त्न, 50 लाख से 1 करोड़ तक 9त्न, 25 से 50 लाख तक 25त्न, 15 से 25 लाख तक 22त्न और 15 लाख से कम खर्च करने वालों की संख्या करीब 49 फीसदी है।
जरूरत के अनुसार सभी अपने बजट के ज्यादा खर्च कर धूमधाम से विवाह करते हैं। विवाह के दौरान दहेज के सामान से लेकर शादी भवन, कैटरिंग से लेकर बैंड-बाजा, टैंट, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अभी से बुकिंग होनी शुरू हो गई है।
